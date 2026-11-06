Llega el papa y esta es la agenda de León XIV en Uruguay

El primer acto oficial y público de la visita tendrá lugar en la Plaza Independencia ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Posteriormente, a las 18:15 horas, el sumo pontífice mantendrá una audiencia privada con el presidente Yamandú Orsi en el Palacio Estévez. A su salida, abordará un mini papamóvil en la Puerta de la Ciudadela para recorrer la peatonal Sarandí hasta la Plaza Matriz, donde niños de la zona le darán la bienvenida junto a un espectáculo artístico con tambores y la participación del Sodre.

La jornada inicial en Montevideo culminará con la entrega de las llaves de la ciudad a cargo del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el Cabildo. Seguidamente, el pontífice se trasladará a la Catedral Metropolitana para encabezar un rezo de vísperas con altas autoridades eclesiásticas, finalizando la jornada con su traslado a la residencia de la Nunciatura Apostólica del Uruguay para descansar.

El sábado viaja a Paysandú

La segunda jornada comenzará a primera hora del sábado con el traslado del papa en avión desde Carrasco hacia el departamento de Paysandú. Tras arribar sobre las 09:10 horas, oficiará una misa masiva en el Parque París Londres; las entradas gratuitas para este evento continúan disponibles en la web oficial papaleonuruguay.uy. El regreso a Montevideo está programado para pasado el mediodía, también por vía aérea, para cumplir con el encuentro social en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del barrio Casavalle, donde será recibido por una maestra de la zona seleccionada como anfitriona.

Por la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con el sector educativo en la sede de la Universidad Católica sobre la avenida 8 de Octubre, previo a su traslado al Estadio Centenario para encabezar una de las actividades centrales: la gran vigilia juvenil y su mensaje dirigido a todo el Uruguay. Las entradas para esta instancia también se tramitan a través de la web oficial. El evento en el estadio contará con la conducción de Noelia Etcheverry y el mago Daniel K, además de actuaciones musicales de artistas uruguayos como Lucas Sugo y Catherine Vergnes, quienes expresaron su emoción por ser convocados. Al concluir, el pontífice retornará a la Nunciatura.

El domingo en Florida

El domingo marcará el cierre de la visita en el departamento de Florida, hacia donde la comitiva se desplazará por vía terrestre. Allí se oficiará la misa central de la gira frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, con entradas gestionables en el mismo sitio web. A las 15:10 horas, el papa León XIV se despedirá formalmente de Uruguay desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Buenos Aires, Argentina, en una escala cargada de expectativa dada la deuda pendiente que dejó la no concreción del viaje de su antecesor, Francisco, a su país natal. La gira culminará posteriormente en Perú, nación con la que León XIV mantiene un vínculo entrañable tras haber trabajado allí como misionero y obispo durante más de dos décadas, etapa en la que obtuvo la nacionalidad.