Visita del Papa: Canal 5 emitirá la cobertura oficial para todo el mundo

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, León XIV, visita Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre para realizar tres eventos multitudinarios: una misa en Paysandú, otra en Florida y una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) informó que Televisión Nacional del Uruguay (Canal 5) "tendrá a su cargo la generación de la señal oficial de la visita de León XIV a Uruguay" que quedará a disposición de "todos los canales de televisión nacionales e internacionales que deseen tomarla para su transmisión".
Explicaron que "la generación y distribución de una señal internacional para acontecimientos de esta magnitud forma parte de las responsabilidades que han asumido las radiotelevisiones públicas en distintos países" como en los casos de la visita de León XIV a Francia, Italia y España.
¿Qué implica?
Por lo tanto prepararon "una señal limpia" configurada para "facilitar su distribución y retransmisión por otros medios de comunicación, sin restricciones territoriales", destacaron. Para la puesta en funcionamiento "se contrataron los servicios técnicos de Tenfield", informó el Secan aunque no precisó cuanto dinero implica el acuerdo.
La señal oficial estará disponible para su visualización mediante televisión digital en el canal 5.2 en todo el territorio nacional. Además se podrá visualizar a través de Antel TV, lo que permite ampliar "las posibilidades de acceso y distribución dentro y fuera del país", reforzaron.
"La iniciativa busca poner a disposición de todo el sistema de medios una señal de alcance nacional e internacional, facilitando que distintos canales puedan transmitir los acontecimientos de la visita y acercarlos a sus audiencias", subrayaron.