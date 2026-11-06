Visita del Papa: Canal 5 emitirá la cobertura oficial para todo el mundo

¿Qué implica?

Por lo tanto prepararon "una señal limpia" configurada para "facilitar su distribución y retransmisión por otros medios de comunicación, sin restricciones territoriales", destacaron. Para la puesta en funcionamiento "se contrataron los servicios técnicos de Tenfield", informó el Secan aunque no precisó cuanto dinero implica el acuerdo.

La señal oficial estará disponible para su visualización mediante televisión digital en el canal 5.2 en todo el territorio nacional. Además se podrá visualizar a través de Antel TV, lo que permite ampliar "las posibilidades de acceso y distribución dentro y fuera del país", reforzaron.

"La iniciativa busca poner a disposición de todo el sistema de medios una señal de alcance nacional e internacional, facilitando que distintos canales puedan transmitir los acontecimientos de la visita y acercarlos a sus audiencias", subrayaron.