La comunicadora y arquitecta Eleonora Navatta fue designada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IMM).
Gestión deportiva
Eleonora Navatta asume en la Intendencia de Montevideo: quién es la nueva directora de Deporte
La comunicadora y arquitecta, vinculada al deporte y la esgrima, fue designada por Mario Bergara para conducir la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación.