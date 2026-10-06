Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Eleonora Navatta |

Gestión deportiva

Eleonora Navatta asume en la Intendencia de Montevideo: quién es la nueva directora de Deporte

La comunicadora y arquitecta, vinculada al deporte y la esgrima, fue designada por Mario Bergara para conducir la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación.

Eleonora Navatta, comunicadora, arquitecta y ex deportista profesional de esgrima.

Eleonora Navatta, comunicadora, arquitecta y ex deportista profesional de esgrima.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La comunicadora y arquitecta Eleonora Navatta fue designada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Navatta asumirá el cargo luego de la renuncia de Lionel De Mello, quien dejó la dirección por razones de salud, según informó la comuna.

La nueva jerarca cuenta con experiencia tanto en comunicación como en gestión deportiva. Hasta su designación se desempeñaba como panelista en distintos programas de radio y televisión, una actividad que dejará para asumir su nueva responsabilidad en la administración departamental.

Desde 2018, además, Navatta se desempeñaba como coordinadora de Comunicación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Una trayectoria ligada al deporte

Navatta también tiene una extensa vinculación con el deporte. Fue deportista profesional de esgrima y representó a Uruguay en competencias internacionales.

Actualmente integra el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Esgrima y participa en la Comisión de Equidad, Género y Diversidad del Comité Olímpico Uruguayo.

Su designación al frente de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación se vincula con ese recorrido y con su experiencia en el ámbito de la gestión deportiva.

De esta manera, la comunicadora y arquitecta dejará temporalmente su actividad en medios para incorporarse al equipo de gobierno de Bergara y asumir la conducción de una de las áreas vinculadas a las políticas deportivas de la Intendencia de Montevideo.

Temas

Te puede interesar