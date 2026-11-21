Ante los cuestionamientos surgidos respecto a la participación de empresas externas en estas tareas, Herou descartó de plano que la medida implique una privatización del servicio municipal de limpieza. "Ante situaciones complicadas, como la que estamos atravesando, convocamos a actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad", puntualizó el jerarca, defendiendo la articulación como una herramienta extraordinaria para estabilizar la operativa.

En paralelo, el panorama generó fuertes críticas desde el ámbito político departamental. Los ediles de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo calificaron el escenario actual como una "situación de emergencia" en materia de recolección de residuos y cuestionaron duramente la gestión de la administración frenteamplista, señalando que la Intendencia no está brindando una respuesta acorde a la magnitud del problema que afecta a la ciudad.