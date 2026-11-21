El Ministerio de Salud Pública (MSP) elevó un pedido de información formal a la Intendencia de Montevideo (IMM) con el objetivo de conocer el estado actual de los espacios públicos de la capital, ante los reiterados atrasos en la recolección de residuos. La medida responde a la creciente acumulación de basura desparramada en torno a los contenedores ubicados en la vía pública, una problemática que ha generado múltiples reclamos por parte de los vecinos en diversos barrios montevideanos.
Alerta
MSP solicitó informes a la Intendencia de Montevideo por la acumulación de basura
La solicitud es habitual cuando ocurren situaciones como las que se están dando, en la que vecinos reclaman por residuos desparramados en torno a los contenedores.