Personal de la Intendencia de Montevideo y del área de Investigaciones de la Zona Operacional 4 de la Policía de Montevideo, demolieron los muros levantados por algunos vecinos en el pasaje 105 del barrio Cerro Norte que impedían la circulación entre casas y comercios de la zona, además de la entrada de la Policía y los servicios del Estado
Plan Más Barrio
Intendencia y Ministerio del Interior derribaron muros de un pasaje de Cerro Norte
En el marco del plan Más Barrio, la Intendencia de Montevideo derribó los muros del pasaje 105 de Cerro Norte que bloqueaban el paso de la Policía y servicios.