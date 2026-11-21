El Plan Inteligente de UTE se presenta como una alternativa clave para reducir el gasto energético en los hogares uruguayos, especialmente ante el aumento de las temperaturas y el uso intensivo de equipos de climatización. A diferencia de las tarifas tradicionales, esta modalidad basa su eficiencia en la gestión horaria: el ahorro no depende exclusivamente de disminuir el consumo total, sino de trasladar el uso de los electrodomésticos de mayor demanda hacia las franjas más económicas. Además, el sistema permite contratar una potencia superior específicamente durante el horario valle, facilitando la concentración del gasto energético en los momentos de menor costo.
Plan Inteligente
UTE ofrece una tarifa que permite ahorrar hasta 80% en el consumo de electricidad
El programa de UTE está destinado exclusivamente a clientes residenciales y cuenta con dos modalidades.