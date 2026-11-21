El impacto económico de esta planificación se refleja de manera contundente en la movilidad eléctrica. De acuerdo con las estimaciones de la empresa estatal, cargar un automóvil eléctrico en el domicilio aprovechando el horario valle de la tarifa triple horario permite recorrer 100 kilómetros por un costo de $ 37. En contraste, realizar esa misma recarga en la red pública del ente representa un gasto de $ 195 para cubrir idéntica distancia.

El acceso al Plan Inteligente está habilitado exclusivamente para suministros de uso residencial —quedando excluidas las actividades comerciales— que cuenten con una potencia contratada de entre 3,5 y 40 kW; en caso de tener un valor diferente, es necesario realizar una adecuación previa. Antes de efectuar el cambio, los clientes pueden ingresar al sitio web de UTE y utilizar un simulador que, tomando el historial de consumo de la cuenta, calcula el ahorro potencial según cada modalidad. Una vez tomada la decisión, el trámite puede gestionarse con cédula de identidad vigente a través de la página web del organismo, llamando al 0800 1930 desde teléfonos fijos, marcando el *1930 desde celulares o de forma presencial en las oficinas comerciales mediante agenda previa.