El sábado 28 de noviembre será la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Centenario. En ese marco el viernes 20 entre las 10 y las 17 horas el trofeo está exhibida en el Atrio de la Intendencia de Montevideo.
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El último fin de semana de noviembre el equipo brasilero Palmeiras y el argentino Estudiantes disputaran la gran final a las 17 horas.
"La copa pesa alrededor de 10 kg y está elaborada en plata esterlina (plata 925) con la figura superior de un futbolista pateando un balón y una base con placas de los equipos que la han ganado", informa la intendencia en su web. "Fue elaborada en 1959 en Perú por el platero Alberto de Gasperi para la competencia continental y fue inaugurada en 1960", rememora la comuna.
Montevideo también fue sede de la primera final de la copa Libertadores. El campeón de esa edición fue Peñarol, que superó en la final al Olimpia de Paraguay.
Cortes de calle
Con motivo de la final de la Copa Conmebol Libertadores la Intendencia de Montevideo inició la operativa logística y de acondicionamiento en las inmediaciones del Parque Batlle.
Los equipos técnicos y las cuadrillas de la Intendencia "se encuentran llevando adelante tareas de vallado perimetral, demarcación de zonas de exclusión y colocación de infraestructura temporaria", según informó la comuna.
"Estas acciones tienen como objetivo principal garantizar la seguridad, facilitar los accesos y asegurar el buen desarrollo de la jornada tanto para el público local como para quienes visitan la ciudad desde el exterior", agregó.