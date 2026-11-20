Montevideo también fue sede de la primera final de la copa Libertadores. El campeón de esa edición fue Peñarol, que superó en la final al Olimpia de Paraguay.

Cortes de calle

Con motivo de la final de la Copa Conmebol Libertadores la Intendencia de Montevideo inició la operativa logística y de acondicionamiento en las inmediaciones del Parque Batlle.

Los equipos técnicos y las cuadrillas de la Intendencia "se encuentran llevando adelante tareas de vallado perimetral, demarcación de zonas de exclusión y colocación de infraestructura temporaria", según informó la comuna.

"Estas acciones tienen como objetivo principal garantizar la seguridad, facilitar los accesos y asegurar el buen desarrollo de la jornada tanto para el público local como para quienes visitan la ciudad desde el exterior", agregó.