Nacional negocia por Cetré un préstamo con cargo y se podría cerrar en horas

El tema se define esta semana y en Nacional son optimistas con que pueda resolverse favorablemente y que el jugador llegue al tricolor.

Otros ofrecimientos para el Bolso

Cetré no fue de lo único que se habló en el Gran Parque Central, ya que llegó un ofrecimiento por un "combo" de tres jugadores. Gerardo Arias puso arriba de la mesa de la directiva los nombres de Maximiliano Falcón, Gabriel Neves y Alan Medina. Desde Nacional están analizando la oferta por los tres jugadores y en las próximas horas se tomará una decisión, aunque a esta altura del año parece difícil que lleguen al equipo que dirige Jorge Bava.

Si bien se habla de los que pueden llegar, hay otros que puede salir. En las últimas horas hubo sondeos por Agustín Rogel. Boca Juniors se mostró interesado en el zaguero a pedido del técnico Rodolfo Arruabarrena.

Otro por cual hay interés es por Paolo Calione. Deportivo La Coruña, recién ascendido a la Primera División española, ya hizo una oferta por el zaguero tricolor y es factible que si se resuelve su salida sea a préstamo, con una opción de compra.

El mercado de pases está abierto hasta los primeros días de setiembre y Nacional debe de apurarse a contratar si busca fortalecer su plantel para la segunda mitad del año.