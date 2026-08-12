Nacional negocia por Cetré un préstamo con cargo y se podría cerrar en horas

Mientras Nacional se prepara para jugar en próximo sábado ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura, la directiva acelera para cerrar las últimas incorporaciones. Con el mal momento que atraviesa el club, y con la necesidad de ganar todo hasta el final, la dirigencia busca reforzar el plantel.
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Caras y Caretas Diario
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La prioridad es un extremo y en las últimas horas salió a la luz del interés por el colombiano de Estudiantes de La plata Edwuin Cetré. En la noche de ayer el Pincharata jugó por la Copa Libertadores igualando ante Universidad Católica 1 a 1 y Cetré estuvo en el banco de suplentes pero no tomó minutos.
Nacional ya hizo una oferta formal para contar con el colombiano a préstamo con una opción de compra. Desde Estudiantes están analizando la oferta y le seduce la posibilidad de que el jugador llegue al tricolor. Ahora los albos negocian con el representante de Cetré el salario, que sería uno de los más importantes del plantel en caso de llegar a un acuerdo.
El tema se define esta semana y en Nacional son optimistas con que pueda resolverse favorablemente y que el jugador llegue al tricolor.
Otros ofrecimientos para el Bolso
Cetré no fue de lo único que se habló en el Gran Parque Central, ya que llegó un ofrecimiento por un "combo" de tres jugadores. Gerardo Arias puso arriba de la mesa de la directiva los nombres de Maximiliano Falcón, Gabriel Neves y Alan Medina. Desde Nacional están analizando la oferta por los tres jugadores y en las próximas horas se tomará una decisión, aunque a esta altura del año parece difícil que lleguen al equipo que dirige Jorge Bava.
Si bien se habla de los que pueden llegar, hay otros que puede salir. En las últimas horas hubo sondeos por Agustín Rogel. Boca Juniors se mostró interesado en el zaguero a pedido del técnico Rodolfo Arruabarrena.
Otro por cual hay interés es por Paolo Calione. Deportivo La Coruña, recién ascendido a la Primera División española, ya hizo una oferta por el zaguero tricolor y es factible que si se resuelve su salida sea a préstamo, con una opción de compra.
El mercado de pases está abierto hasta los primeros días de setiembre y Nacional debe de apurarse a contratar si busca fortalecer su plantel para la segunda mitad del año.