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Sociedad estudiante | Santa Fe | Argentina

Argentina

Estudiante ingresó armado a escuela y mató a un compañero, hay varios heridos

Un estudiante de 15 años mató a un compañero e hirió a otros dos. El agresor fue desarmado por preceptores y ya está detenido. El hecho ocurrió en Santa Fé.

Estudiante armado

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Un trágico e inédito episodio de violencia sacudió a la comunidad de San Cristóbal provincia de Santa Fé este lunes por la mañana. Un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno" y abrió fuego contra sus compañeros en el patio interno del establecimiento, minutos antes del inicio de la jornada escolar. El ataque dejó como saldo un alumno fallecido y al menos dos heridos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:15 horas, mientras el alumnado aguardaba el izamiento de la bandera. Según testimonios y fuentes locales, el agresor habría ingresado al edificio con el arma oculta dentro del estuche de una guitarra. Tras escucharse alrededor de cuatro disparos, se desató una escena de pánico generalizado que derivó en la evacuación caótica del establecimiento.

Aspectos clave del hecho:

  • Contención inmediata: La tragedia no fue mayor gracias al accionar de los preceptores de la institución, quienes arriesgaron su integridad física para reducir al menor, quitarle el arma y contenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

  • Perfil del agresor: Tanto docentes como padres coincidieron en que el alumno no presentaba antecedentes de mala conducta ni perfil problemático dentro de la institución, calificándolo como un estudiante "muy tranquilo".

  • Impacto en la comunidad: Las autoridades de la Escuela N°40 suspendieron las clases de manera inmediata. San Cristóbal, una localidad de aproximadamente 16.000 habitantes, permanece en estado de conmoción.

El secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, confirmó que el agresor ya se encuentra a disposición de la Policía y la Justicia. Por su parte, el cuerpo docente y la comunidad educativa han manifestado la profunda necesidad de un abordaje social e integral ante este tipo de manifestaciones de violencia extrema que interpelan a toda la sociedad.

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