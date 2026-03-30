Estudiante ingresó armado a escuela y mató a un compañero, hay varios heridos

Un trágico e inédito episodio de violencia sacudió a la comunidad de San Cristóbal provincia de Santa Fé este lunes por la mañana. Un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno" y abrió fuego contra sus compañeros en el patio interno del establecimiento, minutos antes del inicio de la jornada escolar. El ataque dejó como saldo un alumno fallecido y al menos dos heridos.