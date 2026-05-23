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Sociedad Super Jump | Parque Roosevelt | parque inflable

Diversión asegurada

"Súper Jump": el parque inflable más grande de la región vuelve a Uruguay

Super Jump llega próximamente a Sitio, en Parque Roosevelt, y promete "diversión, saltos y entretenimiento a lo grande". Conocé los detalles.

Súper Jump: el parque inflable más grande de la región vuelve a Uruguay.

"Súper Jump": el parque inflable más grande de la región vuelve a Uruguay.

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El parque inflable Super Jump regresará a Uruguay a partir del próximo 27 de junio con una nueva propuesta de entretenimiento para las vacaciones de julio. La actividad se desarrollará en Sitio, que se mudó recientemente al Parque Roosevelt. Allí se instalará el parque inflable considerado el más grande de Latinoamérica.

La propuesta apunta al público familiar y promete una experiencia centrada en los saltos, juegos y actividades recreativas para todas las edades. Según informó la organización, el espacio estará orientado a disfrutar “en familia y amigos” durante el receso invernal.

Desde la organización señalaron que próximamente se habilitará la venta de entradas y adelantaron que el evento contará con distintas atracciones inflables de gran escala.

El regreso de Super Jump se suma a la agenda de actividades previstas para las vacaciones de julio en el área metropolitana, con una propuesta de entretenimiento al aire libre en el entorno del Parque Roosevelt.

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