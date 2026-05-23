El parque inflable Super Jump regresará a Uruguay a partir del próximo 27 de junio con una nueva propuesta de entretenimiento para las vacaciones de julio. La actividad se desarrollará en Sitio, que se mudó recientemente al Parque Roosevelt. Allí se instalará el parque inflable considerado el más grande de Latinoamérica.
Diversión asegurada
"Súper Jump": el parque inflable más grande de la región vuelve a Uruguay
Super Jump llega próximamente a Sitio, en Parque Roosevelt, y promete "diversión, saltos y entretenimiento a lo grande". Conocé los detalles.