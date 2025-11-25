Un incendio de gran magnitud afectó este martes un depósito de fuegos artificiales ubicado en Domingo Aramburú y Porongos, en el barrio Reus. El fuego se inició en la planta baja del depósito y se propagó en pocos minutos por toda la estructura, lo que llevó a que Bomberos desplegara múltiples dotaciones para contener las llamas.
Vecinos y comerciantes evacuados
Extremadamente peligroso: se incendió un depósito de fuegos artificiales en barrio Reus
