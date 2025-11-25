Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Fuegos Artificiales | depósito | explosión

Vecinos y comerciantes evacuados

Extremadamente peligroso: se incendió un depósito de fuegos artificiales en barrio Reus

Un incendio en un depósito de fuegos artificiales en barrio Reus provocó explosiones, daños en vehículos y la evacuación de vecinos.

Un local de fuegos artificiales se incendió.

Bomberos logró controlar la situación.

 Foto: Diego Lafalche/ FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Un incendio de gran magnitud afectó este martes un depósito de fuegos artificiales ubicado en Domingo Aramburú y Porongos, en el barrio Reus. El fuego se inició en la planta baja del depósito y se propagó en pocos minutos por toda la estructura, lo que llevó a que Bomberos desplegara múltiples dotaciones para contener las llamas.

Explosión

Debido a la intensidad del siniestro y al riesgo de nuevas explosiones, vecinos y comerciantes fueron evacuados de forma preventiva. Entre ellos, una vecina que relató a la prensa que corrió hasta su vivienda para rescatar a su perra. Según explicó, los primeros testimonios de la zona señalaban que el fuego comenzó “como una explosión”.

En un video registrado por una persona que se encontraba en el lugar se escuchan detonaciones y se observan fuegos artificiales estallando dentro del depósito, lo que contribuyó a la rápida expansión del incendio. Las chispas alcanzaron vehículos estacionados en las inmediaciones, varios de los cuales resultaron dañados por el calor y las llamas.

WhatsApp Video 2025-11-25 at 1.12.42 PM

Bomberos trabaja aún en la zona para controlar puntos calientes y evitar nuevos focos, mientras se investigan las causas del inicio del fuego.

