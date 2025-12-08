Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Gaspar Valverde | actor |

QEPD

Falleció Gaspar Valverde, reconocido actor, músico y comunicador

A los 50 años, Gaspar Valverde falleció luego de atravesar un grave quebranto de salud en los últimos días.

Gaspar Valverde&nbsp;

Gaspar Valverde 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El ámbito del entretenimiento uruguayo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gaspar Valverde, el reconocido comunicador, actor y humorista, quien murió este lunes a la edad de 50 años. Su deceso ocurrió tras permanecer días internado en terapia intensiva como consecuencia de un derrame cerebral provocado por una aneurisma, según confirmó su familia a diversos medios.

El hecho se desencadenó el pasado jueves, cuando Valverde se descompensó en su domicilio, mientras se encontraba en compañía de su amigo y colega de su ciclo de streaming, Claudio Sánchez. Fue rápidamente atendido por la emergencia médica y trasladado al Sanatorio Americano e ingresado al CTI. Pese a la asistencia, su estado de salud se deterioró rápidamente tras el diagnóstico de aneurisma, llegando a presentar muerte cerebral.

Una trayectoria marcada por la versatilidad

Gaspar Valverde fue una figura central desde que irrumpió a comienzos de los años 2000. Su gran versatilidad le permitió consolidar una destacada carrera que abarcó desde los escenarios de stand-up y la música, hasta la conducción de ciclos de alta audiencia en horario central.

Sus primeras apariciones se dieron en programas icónicos como El show del mediodía, junto a Cacho De la Cruz, y De igual a igual, con Omar Gutiérrez. Estos proyectos fueron fundamentales para su ascenso en la televisión, donde posteriormente condujo ciclos recordados como Terapia de pareja, Ojo al Piojo, Prueba que me amas y Yo y tres más.

Valverde también incursionó en la ficción nacional, protagonizando la serie Bienes gananciales emitida por Canal 10, donde compartió pantalla con quien fue su pareja durante muchos años, la comunicadora Karina Vignola. Juntos conformaron un binomio emblemático de la televisión local, casándose en 2011 y conduciendo en dupla varios programas. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Luana, de 16 años, y Alina, de 14. A pesar de la ruptura en 2022, mantuvieron siempre una relación cercana, y el comunicador había celebrado sus 50 años en junio de este año junto a ellas.

Sus últimos trabajos y proyectos

En su última etapa en televisión de aire, Valverde fue pieza fundadora de la versión local del programa Polémica en el Bar. Tras un período de desvinculación controversial y problemas de salud mental, el comunicador incursionó con éxito en proyectos de streaming bajo su propia producción. Recientemente, se había sumado a Fipo TV en el programa Fuera de lugar, expresando su felicidad por mantenerse activo en el nuevo mundo de las plataformas digitales. Además de su trabajo en medios, Valverde fue cantante de la banda Planeta Urbano, realizó obras de teatro y tuvo una participación en la serie Margarita de Cris Morena.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar