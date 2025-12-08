Falleció Gaspar Valverde, reconocido actor, músico y comunicador

Sus primeras apariciones se dieron en programas icónicos como El show del mediodía, junto a Cacho De la Cruz, y De igual a igual, con Omar Gutiérrez. Estos proyectos fueron fundamentales para su ascenso en la televisión, donde posteriormente condujo ciclos recordados como Terapia de pareja, Ojo al Piojo, Prueba que me amas y Yo y tres más.

Valverde también incursionó en la ficción nacional, protagonizando la serie Bienes gananciales emitida por Canal 10, donde compartió pantalla con quien fue su pareja durante muchos años, la comunicadora Karina Vignola. Juntos conformaron un binomio emblemático de la televisión local, casándose en 2011 y conduciendo en dupla varios programas. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Luana, de 16 años, y Alina, de 14. A pesar de la ruptura en 2022, mantuvieron siempre una relación cercana, y el comunicador había celebrado sus 50 años en junio de este año junto a ellas.

Sus últimos trabajos y proyectos

En su última etapa en televisión de aire, Valverde fue pieza fundadora de la versión local del programa Polémica en el Bar. Tras un período de desvinculación controversial y problemas de salud mental, el comunicador incursionó con éxito en proyectos de streaming bajo su propia producción. Recientemente, se había sumado a Fipo TV en el programa Fuera de lugar, expresando su felicidad por mantenerse activo en el nuevo mundo de las plataformas digitales. Además de su trabajo en medios, Valverde fue cantante de la banda Planeta Urbano, realizó obras de teatro y tuvo una participación en la serie Margarita de Cris Morena.