Magnate estadounidense murió atacado por un búfalo mientras cazaba en África

Según indicó la empresa Coenraad Vermaak Safaris (CVS), el pasado 3 de agosto, el millonario vendedor de tierras estadounidense de 52 años, Asher Watkins, murió producto de un ataque de un búfalo, cuando participaba en un safari guiado en la provincia de Limpopo (Sudáfrica).
“Mientras estaba en un safari de caza con nosotros, Asher resultó fatalmente herido en un ataque repentino y no provocado por un búfalo ileso que estaba rastreando junto con uno de nuestros cazadores profesionales y uno de nuestros rastreadores”, indicó la compañía.
Búfalo de más de una tonelada lo embistió con sus cuernos
Los medios estadounidenses indicaron que Watkins -un renombrado cazador que cosechaba varios trofeos en su haber- fue raudamente atropellado por el animal, quien lo enganchó con sus cuernos y lo mató casi al instante.
Se estiman que el búfalo que lo mató, al que apodan “Peste Negra”, pesa cerca de 1,3 toneladas.
“Este es un incidente devastador y nuestros corazones están con su familia y seres queridos durante este momento increíblemente difícil. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los familiares que están aquí con nosotros y a los que están en los Estados Unidos mientras superan esta trágica pérdida. Este es un incidente profundamente traumático para todos los involucrados. La familia y los miembros de nuestro equipo que estuvieron presentes en ese momento están comprensiblemente conmocionados”, añadieron desde la empresa