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Sociedad Cigarrillos | contrabando | Salto

Más de 3 millones de Gift

Incautación millonaria de cigarrillos paraguayos de contrabando en Salto

El operativo de la Policía de Salto permitió un incautar más de 3 millones de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo valuados en casi 36 millones de pesos.

Cargamento de cigarrillos de contrabando provenientes de Paraguay.

Cargamento de cigarrillos de contrabando provenientes de Paraguay.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Un procedimiento realizado por la Jefatura de Policía de Salto en la zona de Corralitos, permitió localizar dos vehículos ocultos entre la vegetación, próximos a la costa del río Uruguay, que transportaban cigarrillos paraguayos de contrabando. Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) valuó el total de lo incautado en $ 35.896.730.

Detalles del operativo en Salto

En horas de la mañana del miércoles 4, próximo a las 05:30, personal de Áreas Investigativas que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona sur de la ciudad detectó movimientos sospechosos en el interior de un predio privado.

Ante esta situación, los efectivos se entrevistaron con el propietario del establecimiento, quien manifestó no haber autorizado el ingreso de personas al lugar. Con su presencia y autorización, se realizó una inspección del predio que permitió localizar, próximo a la costa del río Uruguay, dos vehículos ocultos entre la vegetación.

Se trataba de un camión y un furgón, ambos sin trancar y con las llaves puestas. Al inspeccionarlos, los policías constataron que transportaban 120 cajas de cigarrillos de origen paraguayo, equivalentes a 3.120.780 unidades, además de prendas de vestir.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que realizaron el relevamiento y posterior conteo y valoración de la mercadería. Según la tasación efectuada por Aduanas, el valor total de los vehículos y los efectos incautados asciende a $U 35.896.730.

Enterada la Fiscalía de Primer Turno de Salto, a cargo del Dr. Martinicorena, dispuso dar intervención de la DNA e investigar la procedencia de los vehículos.

Por su parte, la Justicia dispuso la incautación de la mercadería y los vehículos, y la elevación de los antecedentes correspondientes.

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