Incautación millonaria de cigarrillos paraguayos de contrabando en Salto

Se trataba de un camión y un furgón, ambos sin trancar y con las llaves puestas. Al inspeccionarlos, los policías constataron que transportaban 120 cajas de cigarrillos de origen paraguayo, equivalentes a 3.120.780 unidades, además de prendas de vestir.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que realizaron el relevamiento y posterior conteo y valoración de la mercadería. Según la tasación efectuada por Aduanas, el valor total de los vehículos y los efectos incautados asciende a $U 35.896.730.

Enterada la Fiscalía de Primer Turno de Salto, a cargo del Dr. Martinicorena, dispuso dar intervención de la DNA e investigar la procedencia de los vehículos.

Por su parte, la Justicia dispuso la incautación de la mercadería y los vehículos, y la elevación de los antecedentes correspondientes.