Un procedimiento realizado por la Jefatura de Policía de Salto en la zona de Corralitos, permitió localizar dos vehículos ocultos entre la vegetación, próximos a la costa del río Uruguay, que transportaban cigarrillos paraguayos de contrabando. Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) valuó el total de lo incautado en $ 35.896.730.
Más de 3 millones de Gift
Incautación millonaria de cigarrillos paraguayos de contrabando en Salto
El operativo de la Policía de Salto permitió un incautar más de 3 millones de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo valuados en casi 36 millones de pesos.