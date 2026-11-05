La Jefatura de Policía de Canelones ejecutó cuatro allanamientos que permitieron la detención de cuatro hombres y la incautación de dos toneladas de cobre, tras una investigación orientada a combatir el mercado ilícito derivado de hurtos de tendido de cables del tendido eléctrico y telefónico, materiales de la vía férrea y equipos de climatización.
Operación Hefesto
Incautaron dos toneladas de cobre en Las Piedras: cuatro hombres detenidos
Policía de Canelones incautó dos toneladas de cobre, tras una investigación para combatir el mercado ilícito derivado de hurtos de cables de UTE y ANTEL.