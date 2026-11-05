Incautaron dos toneladas de cobre en Las Piedras: cuatro hombres detenidos

Cuatro detenidos por la incautación de cobre robado

Con las correspondientes órdenes judiciales, se conformaron equipos operativos que llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos, debidamente registrados mediante cámaras corporales policiales.

En los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres de 54, 72, 54 y 90 años, incautándose un total aproximado de dos toneladas de cobre, balanzas de precisión y teléfonos celulares.

Uno de los implicados, de 54 años, posee antecedentes penales por delitos de hurto y daños, mientras que los restantes carecen de registros penales.

En cada una de las fincas inspeccionadas trabajó personal de Policía Científica realizando el relevamiento fotográfico y pericial de los efectos incautados.

Enterada, la Fiscalía Letrada actuante dispuso que los cuatro hombres permanezcan en calidad de detenidos y sean conducidos a sede judicial a la brevedad para las correspondientes actuaciones.