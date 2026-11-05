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Sociedad cobre | Las Piedras | Canelones

Operación Hefesto

Incautaron dos toneladas de cobre en Las Piedras: cuatro hombres detenidos

Policía de Canelones incautó dos toneladas de cobre, tras una investigación para combatir el mercado ilícito derivado de hurtos de cables de UTE y ANTEL.

Cobre robado recuperado por la Policía de Canelones.

Cobre robado recuperado por la Policía de Canelones.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

La Jefatura de Policía de Canelones ejecutó cuatro allanamientos que permitieron la detención de cuatro hombres y la incautación de dos toneladas de cobre, tras una investigación orientada a combatir el mercado ilícito derivado de hurtos de tendido de cables del tendido eléctrico y telefónico, materiales de la vía férrea y equipos de climatización.

La investigación fue llevada adelante por el personal de la Seccional 21ª de Las Piedras, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 2º Turno.

Las tareas de inteligencia y análisis permitieron individualizar cuatro establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de metales en la ciudad de Las Piedras donde se comercializaba el material sustraído.

Cuatro detenidos por la incautación de cobre robado

Con las correspondientes órdenes judiciales, se conformaron equipos operativos que llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos, debidamente registrados mediante cámaras corporales policiales.

En los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres de 54, 72, 54 y 90 años, incautándose un total aproximado de dos toneladas de cobre, balanzas de precisión y teléfonos celulares.

Uno de los implicados, de 54 años, posee antecedentes penales por delitos de hurto y daños, mientras que los restantes carecen de registros penales.

En cada una de las fincas inspeccionadas trabajó personal de Policía Científica realizando el relevamiento fotográfico y pericial de los efectos incautados.

Enterada, la Fiscalía Letrada actuante dispuso que los cuatro hombres permanezcan en calidad de detenidos y sean conducidos a sede judicial a la brevedad para las correspondientes actuaciones.

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