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Sociedad

Fenapes repudió el femicidio de Avril y expresó su solidaridad con la comunidad educativa de Ciudad del Plata

Fenapes expresó su “más profundo dolor y repudio” por el femicidio de una joven estudiante y reclamó redoblar los esfuerzos para combatir la violencia machista.

Alerta Feminista por el femicidio de Valentina Cancela en Maldonado. Fenapes repudió el femicidio de Avril y expresó su solidaridad con la comunidad educativa de Ciudad del Plata.

Alerta Feminista por el femicidio de Valentina Cancela en Maldonado. Fenapes repudió el femicidio de Avril y expresó su solidaridad con la comunidad educativa de Ciudad del Plata.

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La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) manifestó este jueves su “más profundo dolor y repudio” ante el femicidio de Avril, una joven estudiante del Liceo de Rincón de la Bolsa, en Ciudad del Plata (San José), y reclamó redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia de género.

A través de una declaración pública difundida en sus redes sociales, el sindicato docente sostuvo que el crimen constituye una nueva expresión de la violencia machista y reafirmó la necesidad de construir “una sociedad libre de violencias hacia las mujeres y las disidencias”.

“Frente a una nueva expresión de la violencia machista reafirmamos la necesidad de redoblar los esfuerzos colectivos para construir una sociedad libre de violencias hacia las mujeres y las disidencias”, señaló Fenapes en el comunicado.

La organización también hizo llegar su solidaridad a la familia de la joven, a sus amistades, compañeros de estudio y a toda la comunidad educativa que atraviesa “esta irreparable pérdida”.

Dolor en los centros educativos

La conmoción se extendió durante la jornada por distintos centros de enseñanza de Ciudad del Plata. El Liceo Libertad Lau­sarot informó la suspensión de actividades y declaró duelo institucional por la muerte de Avril, estudiante de ese centro educativo.

En un mensaje difundido por la comunidad educativa, el liceo expresó que continuará trabajando “para construir una sociedad humana sin violencia de género” y remarcó que este tipo de hechos “no son un asunto privado, sino un problema social”.

El caso

Según informó la Jefatura de Policía de San José, la joven, de 19 años, fue atacada con un arma blanca en la noche del miércoles en Ciudad del Plata. Al llegar al lugar, efectivos policiales la encontraron gravemente herida e inconsciente, y poco después personal médico constató su fallecimiento.

La investigación permitió la detención de un hombre de 21 años que se presentó en un centro asistencial manifestando haber agredido a la víctima. De acuerdo con las actuaciones primarias, ambos habían sido compañeros de estudio y residían en el mismo barrio. El caso es investigado por la Fiscalía de Libertad y por el Área de Investigaciones de la Policía de San José.

La muerte de Avril generó múltiples expresiones de dolor y condena desde organizaciones sociales, sindicatos y actores de la comunidad educativa, que volvieron a advertir sobre la persistencia de la violencia basada en género y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.

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