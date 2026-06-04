Fenapes repudió el femicidio de Avril y expresó su solidaridad con la comunidad educativa de Ciudad del Plata

La organización también hizo llegar su solidaridad a la familia de la joven, a sus amistades, compañeros de estudio y a toda la comunidad educativa que atraviesa “esta irreparable pérdida”.

Dolor en los centros educativos

La conmoción se extendió durante la jornada por distintos centros de enseñanza de Ciudad del Plata. El Liceo Libertad Lau­sarot informó la suspensión de actividades y declaró duelo institucional por la muerte de Avril, estudiante de ese centro educativo.

En un mensaje difundido por la comunidad educativa, el liceo expresó que continuará trabajando “para construir una sociedad humana sin violencia de género” y remarcó que este tipo de hechos “no son un asunto privado, sino un problema social”.

El caso

Según informó la Jefatura de Policía de San José, la joven, de 19 años, fue atacada con un arma blanca en la noche del miércoles en Ciudad del Plata. Al llegar al lugar, efectivos policiales la encontraron gravemente herida e inconsciente, y poco después personal médico constató su fallecimiento.

La investigación permitió la detención de un hombre de 21 años que se presentó en un centro asistencial manifestando haber agredido a la víctima. De acuerdo con las actuaciones primarias, ambos habían sido compañeros de estudio y residían en el mismo barrio. El caso es investigado por la Fiscalía de Libertad y por el Área de Investigaciones de la Policía de San José.

La muerte de Avril generó múltiples expresiones de dolor y condena desde organizaciones sociales, sindicatos y actores de la comunidad educativa, que volvieron a advertir sobre la persistencia de la violencia basada en género y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.