Tras el partido clásico, los alrededores del Campeón del Siglo fueron escenario de incidentes entre la Policía y grupos de parciales de Peñarol. Según la Policía, los hinchas carboneros debían esperar a que saliera el ómnibus de Nacional para retirarse, pero comenzaron a apedrear a funcionarios. Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados leves.
otra vez violencia
Cinco detenidos y cuatro policías heridos en disturbios luego del clásico
La Policía debió intervenir por el uso de pirotecnia en el Campeón del Siglo, algo que está expresamente prohibido; hubo cinco detenidos.