Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

otra vez violencia

Cinco detenidos y cuatro policías heridos en disturbios luego del clásico

La Policía debió intervenir por el uso de pirotecnia en el Campeón del Siglo, algo que está expresamente prohibido; hubo cinco detenidos.

Incidentes tras el clásico se saldaron con cinco detenidos.

Incidentes tras el clásico se saldaron con cinco detenidos.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras el partido clásico, los alrededores del Campeón del Siglo fueron escenario de incidentes entre la Policía y grupos de parciales de Peñarol. Según la Policía, los hinchas carboneros debían esperar a que saliera el ómnibus de Nacional para retirarse, pero comenzaron a apedrear a funcionarios. Hay cinco detenidos y cuatro policías lesionados leves.

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo en rueda de prensa tras el partido que los hinchas de Peñarol habían escondido pirotecnia en una pieza situada detrás de una pared revocada en el interior del estadio. “Lo que es claro es que nos empezaron a agredir, hubo que protegerse”, dijo el jerarca sobre los incidentes. Los efectivos debieron disparar balas de goma.

Agregó Clavijo que el operativo “se dio dentro de lo planificado, se fueron cumpliendo las diferentes etapas. Entendemos que el desarrollo fue con normalidad hasta el final del partido, que la hinchada de Peñarol, sobre la Cataldi, comenzó a realizar daños en unos baños, y hubo que intervenir".

Incidentes y heridos

Mientras tanto, las autoridades contenían a la hinchada para que no saliera antes de que se retirara el ómnibus de Nacional.

"Vimos que en ese momento hicieron uso de pirotecnia. Y se constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega, a la cual no habíamos podido acceder para revisar", sobre de dónde creen que sacaron la pirotecnia. Los hinchas rompieron "unos ocho bloques" y en ese lugar "hay indicios todavía de pirotecnia y de algunas banderas que se ve que pretendían ingresar".

Sobre los heridos en Villa Española, para la Policía, en principio, no está vinculado al fútbol. Lo que sabemos es que es una casa, donde habría pasado un vehículo y disparado hacia las personas que estaban allí. Hay cinco heridos en este momento en el Hospital Pasteur. Lo que sí vemos es que la familia que está allí tiene camiseta de Nacional, de Cerro, de Peñarol. Entendemos que es producto de otra situación. Uno de los heridos estaba requerido por la división de homicidios de la Policía".

Te puede interesar