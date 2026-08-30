Cinco detenidos y cuatro policías heridos en disturbios luego del clásico

Incidentes y heridos

Mientras tanto, las autoridades contenían a la hinchada para que no saliera antes de que se retirara el ómnibus de Nacional.

"Vimos que en ese momento hicieron uso de pirotecnia. Y se constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega, a la cual no habíamos podido acceder para revisar", sobre de dónde creen que sacaron la pirotecnia. Los hinchas rompieron "unos ocho bloques" y en ese lugar "hay indicios todavía de pirotecnia y de algunas banderas que se ve que pretendían ingresar".

Sobre los heridos en Villa Española, para la Policía, en principio, no está vinculado al fútbol. Lo que sabemos es que es una casa, donde habría pasado un vehículo y disparado hacia las personas que estaban allí. Hay cinco heridos en este momento en el Hospital Pasteur. Lo que sí vemos es que la familia que está allí tiene camiseta de Nacional, de Cerro, de Peñarol. Entendemos que es producto de otra situación. Uno de los heridos estaba requerido por la división de homicidios de la Policía".