PCU analiza presentar denuncia "por daños y perjuicios o difamación" por el caso del Fosvoc

“Es algo que nosotros anunciamos hace un año y pico”, destacó Andrade en rueda de prensa. Asimismo, recordó que “se desvía la investigación” cuando “se hace un acuerdo abreviado con los delincuentes” y se “decide” seguir sus pistas.

Tristeza por el rumbo que tomó fiscalía

El legislador recordó que, por el contrario, “las víctimas de la estafa” –el Sunca y la Cámara de la Construcción del Uruguay– entendían que “no había que hacer un acuerdo abreviado”, sino “seguir investigando”.

“El problema ahora es toda la manija a partir de poner a las víctimas, los que sufrieron la estafa, en el banquillo de los acusados”, cuestionó el secretario general del PCU, quien aseguró sentir “tristeza” por el rumbo que le dio la fiscalía al caso. “A nosotros lo que nos genera es una sensación de frustración porque no se siguió investigando”, agregó.

En línea con las sensaciones manifestadas por Andrade, el diputado Diverio –también exdirigente del Sunca– puso en valor la “profunda autocrítica” realizada por el conjunto de los trabajadores de la construcción. “Hicieron una red de asambleas a lo largo y ancho del país, donde discutieron el tema, no ocultaron nada”, subrayó. Puntualizó que, entre otras cosas, “generaron herramientas para fortalecer a los fondos sociales”.

"El daño ya está hecho"

“Nos da tranquilidad, pasamos a tener las finanzas electorales más auditadas de la historia del país”, comentó Andrade con relación a cómo impacta lo sucedido a la interna del PCU.

Subrayó asimismo que había que tener “mucha imaginación” para poner sobre la mesa que se hubiera incorporado ese dinero a “una campaña electoral que no tuvo un segundo de televisión” ni tampoco “agencia de publicidad”.

“Lo he hablado con algunos dirigentes de la oposición. Algunos tuvieron una actitud muy digna, otros que sembraron sospecha y tendrían ahora que decir ’nos equivocamos’”, sumó el senador frenteamplista a su reflexión sobre los hechos. “Cuando te tiran un balde grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda”, sintetizó. En la misma línea, remarcó que “hay una parte del daño que está hecho”, aunque recordó la frase de un “viejo militante” con relación a que no hay “un mejor abogado que los trabajadores y las trabajadoras”.

Diverio, quien también se vio involucrado por las declaraciones de los condenados, reflexionó sobre el tema en diálogo con la diaria y coincidió en que “el daño ya está hecho, por más que se pruebe que no había ningún tipo de vínculo”. El legislador, que también es representante de Canelones en el Comité Ejecutivo del PCU, puntualizó que “probablemente” este órgano se reúna el próximo viernes para emitir un comunicado respecto de este proceso.

Diverio agregó que se procederá a “revisar si hubo algunas afirmaciones de algún medio de comunicación o de algunos actores políticos que merezcan alguna denuncia por daños y perjuicios o por difamación”. Este miércoles el propio Andrade recordó a través de su cuenta de X una publicación de junio del año pasado del senador nacionalista Sebastián da Silva, quien compartió una nota de Búsqueda sobre el tema y escribió: “Un escándalo”. Ante esto, en ese momento Andrade le respondió por X: “Robar es un delito y la difamación e injurias también lo son. La Justicia va a investigar a fondo y cuando todo quede claro mucha tranquilidad de espíritu de no haber estado ni por un minuto difundiendo la versión de los sinvergüenzas. Tiempo al tiempo”.

Asimismo, el senador comunista indicó este miércoles a través de su cuenta de Facebook que “los cobardes, que desde las redes se sumaron a esta nefasta campaña, carecen de la dignidad para pedir disculpas”.