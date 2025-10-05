Fiscalía pedirá la imputación con prisión preventiva para la esposa de Pablo Carrasco

Transferencias millonarias al exterior

De acuerdo con un informe del Banco Central del Uruguay entregado al fiscal en mayo y divulgado por El Observador, el matrimonio Carrasco–Iewdiukow transfirió más de dos millones de euros al exterior entre 2022 y 2024. El documento detalla siete operaciones bancarias, con montos que oscilaron entre los 5.000 y los 900.000 euros, efectuadas cuando Conexión Ganadera ya atravesaba una situación de insolvencia.

El mismo informe menciona además transferencias asociadas a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, y a sus hijas. Cabral también cumple prisión domiciliaria y es investigada por estafa dentro del mismo expediente.

Durante su declaración ante Fiscalía, Pablo Carrasco admitió haber retirado fondos de las cuentas en esos años para la compra de inmuebles que, según dijo, entregó como obsequios a sus hijos. Esto ocurrió mientras mantenía una deuda estimada en siete millones de dólares, originada por las pérdidas que sufrió la empresa a raíz de la sequía de 2021.

El fiscal Rodríguez interrogará a Iewdiukow sobre el destino de las transferencias internacionales y la adquisición de propiedades en Uruguay, en el marco de una investigación que busca determinar el recorrido del dinero y las responsabilidades penales derivadas del caso Conexión Ganadera.