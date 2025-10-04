Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Divide y reinarás

La derecha juega fuerte y aviva el fuego amigo del Frente Amplio

La derecha impulsa el fuego amigo del Frente Amplio y deja en evidencia las grietas internas como estrategia política.

Por Gustavo Carabajal

Divide y reinarás, una frase tan remanida como efectiva se ha vuelto la estrategia principal de la oposición en los últimos días. La derecha y sus aliados estratégicos han definido su objetivo para este momento político y es, sin dudas, debilitar al Frente Amplio impulsando el fuego amigo.

La cantidad de ejemplos que se dieron esta semana dejaron en evidencia una maniobra política que por burda no deja de ser efectiva. El momento actual del Frente Amplio parece calentarse con la menor chispa y la coalición y sus acólitos echan más leña al fuego para incendiar la pradera soplando insistentemente en la interna.

El divorcio del Frente Amplio

Para muestra un botón. El diario El País, un socio estratégico de la coalición, dedica su editorial de ayer a enumerar todos los cortocircuitos internos del Frente Amplio. Se titula, "divorcio en puerta" y desde la primera palabra lo dice todo.

"Las críticas más duras al gobierno están proviniendo, sorpresivamente del propio Frente Amplio", dice el centenario diario y agrega que hay sectores sindicales y políticos que ponen en duda la calidad de la gestión. Y por supuesto, El País hecha más leña al fuego y critica la gestión de Yamandú Orsi calificándola de "tibia" y como una "continuidad" del gobierno de Lacalle Pou.

Argumenta también para hablar del "divorcio frenteamplista" que la propia agrupación que nuclea a los funcionarios de la Udelar ha declarado persona no grata al exrector y actual director de la OPP, Rodrigo Arim. Y que la Federación de Profesores, Fenapes, está "escandalizada" con la noticia de que el presidente Yamandú Orsi haya propiciado la llegada al país del Centro Adam Smith, un think tank de la Universidad de Florida.

Y como frutilla de la torta, El País cuenta casi emocionado y al borde de las lágrimas, que un grupo de frenteamplistas se autoconvoca este sábado por no compartir algunas posturas del gobierno que no consideran alineadas con la fuerza política.

Y podríamos seguir, pero para qué cansarlos. La conclusión es clara: el partido de truco recién comienza y uno de los jugadores se siente tan seguro que muestra sus cartas sin empacho convencido de que el que avisa no traiciona. ¿Quién ganará esta partida? Hagan sus apuestas.

