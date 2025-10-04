Alerta por temporales: Inumet advierte por tormentas muy fuertes y posible caída de granizo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un aviso especial a toda la población ante la previsión de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes que afectarán a Uruguay desde la noche del sábado hasta el lunes.
Se esperan fenómenos meteorológicos adversos en todo el territorio, incluyendo intensa actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y potencial caída de granizo.
Detalles del fenómeno y zonas afectadas por las tormentas
El evento comenzará en las próximas horas debido al ingreso de una masa de aire húmeda e inestable, seguida por un sistema frontal que cruzará el país:
Litoral Oeste y Norte (Noche del Sábado y Madrugada del Domingo):
Primeras zonas en sentir el impacto con tormentas fuertes y muy fuertes.
Todo el Territorio (Domingo en Adelante):
Un sistema frontal ingresará por el suroeste en la madrugada del domingo y se desplazará hacia el noreste, afectando a todo el país.
Riesgo Máximo (Tarde/Noche del Domingo y Madrugada del Lunes):
Las tormentas más intensas y las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el Noreste y Este.
Los departamentos más comprometidos son: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.
