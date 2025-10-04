Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Inumet | temporal |

En todo el país

Alerta por temporales: Inumet advierte por tormentas muy fuertes y posible caída de granizo

Según Inumet a partir de la noche del sábado comenzarán a sentirse los primeros impactos de las tormentas en el territorio nacional.

Tormentas en Uruguay

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un aviso especial a toda la población ante la previsión de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes que afectarán a Uruguay desde la noche del sábado hasta el lunes.

Se esperan fenómenos meteorológicos adversos en todo el territorio, incluyendo intensa actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y potencial caída de granizo.

Detalles del fenómeno y zonas afectadas por las tormentas

El evento comenzará en las próximas horas debido al ingreso de una masa de aire húmeda e inestable, seguida por un sistema frontal que cruzará el país:

  • Litoral Oeste y Norte (Noche del Sábado y Madrugada del Domingo):

    • Primeras zonas en sentir el impacto con tormentas fuertes y muy fuertes.

  • Todo el Territorio (Domingo en Adelante):

    • Un sistema frontal ingresará por el suroeste en la madrugada del domingo y se desplazará hacia el noreste, afectando a todo el país.

  • Riesgo Máximo (Tarde/Noche del Domingo y Madrugada del Lunes):

    • Las tormentas más intensas y las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el Noreste y Este.

    • Los departamentos más comprometidos son: Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.

