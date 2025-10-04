Opción Consultores explicó las 6 razones por los que la Coalición perdió las elecciones

Autocrítica del Partido Nacional

Estas son las 6 razones planteadas al Partido Nacional como posibles causas de la derrota:

1-Para que la coalición republicana pudiera ganar la elección, debía sacarle siete puntos de ventaja al Frente Amplio en primera vuelta: solo pudo sacarle cuatro. Esa “exigua” diferencia obtenida en octubre colocó un escenario de probabilidades muy superiores para el Frente Amplio de cara al balotaje.

2-Según los datos proporcionados por el estudio, la coalición pudo haber pagado el precio de que ingresaran al padrón electoral unos 250.000 nuevos votantes, jóvenes mayoritariamente orientados hacia el Frente Amplio.

3- También afectó a la coalición el egreso del padrón por fallecimientos de unos 185.000 ciudadanos, acaso más proclives al voto coalicionista.

4-Oro factor que influyó, según el estudio, fue que en algunos territorios haya caído Cabildo Abierto, aunque se hizo la salvedad de que no fue de los principales factores.

5-En la presentación se indicó que otra cuestión que puede explicar el resultado electoral estuvo en el cambio de voto de algunos sectores respecto a 2019. Allí se destaca que el mayor porcentaje de fuga se dio en los estratos socioeconómicos y educativos bajos. La pérdida de potencial electoral ocurrió fundamentalmente en sectores jóvenes, poco interesados en política, con bajo nivel de ideologización.

6-Otro punto de destaque de la presentación de Opción fue la gestión en seguridad pública. Para los votantes de la coalición republicana, la expectativa de mejora en esta área sensible era muy fuerte al comienzo del período, pero para buena parte de ese electorado la promesa de ver resultados en la batalla contra la inseguridad no fue cumplida.