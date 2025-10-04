Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mónica Ferrero | Paraguay |

¿Tras la pista de Marset?

Caso Ferrero: Yamandú Orsi está en contacto con autoridades de Paraguay

El presidente Yamandú Orsi habló este sábado sobre la marcha de la investigación del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero.

Yamandú Orsi, presidente de la República. 

 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

A una semana del atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, las pistas de los investigadores parecen estar centradas en Paraguay. El presidente Yamandú Orsi fue consultado esté sábado por la prensa y recalcó que está en contacto con autoridades paraguayas "porque allí también hubo algunos avances complicados".

El mandatario participó en Fray Bentos de la ceremonia de apertura de la edición número 31 del Día del Patrimonio y al ser consultado por la prensa sobre la situación de la seguridad en el país, señaló: "Hay que declarar menos y hacer más".

Mónica Ferrero

Con respecto a la marcha de la investigación del caso Mónica Ferrero, Orsi explicó que "hay que coordinar mucho y dejar trabajar a los que saben".

"Por formación, en Uruguay tenemos gente muy capaz y que viene firme. Hay que dejar... en mi caso, declarar menos y hacer más", remarcó.

Con respecto a la evolución de las investigaciones por el caso de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, señaló: "Más que declaraciones, trabajo. Y, por lo que tengo entendido, Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican".

El mandatario informó que mantuvo contacto con autoridades de Paraguay, donde se han registrado "avances complicados".

