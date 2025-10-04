Caso Ferrero: Yamandú Orsi está en contacto con autoridades de Paraguay

"Por formación, en Uruguay tenemos gente muy capaz y que viene firme. Hay que dejar... en mi caso, declarar menos y hacer más", remarcó.

Con respecto a la evolución de las investigaciones por el caso de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, señaló: "Más que declaraciones, trabajo. Y, por lo que tengo entendido, Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican".

El mandatario informó que mantuvo contacto con autoridades de Paraguay, donde se han registrado "avances complicados".