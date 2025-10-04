A una semana del atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, las pistas de los investigadores parecen estar centradas en Paraguay. El presidente Yamandú Orsi fue consultado esté sábado por la prensa y recalcó que está en contacto con autoridades paraguayas "porque allí también hubo algunos avances complicados".
¿Tras la pista de Marset?
Caso Ferrero: Yamandú Orsi está en contacto con autoridades de Paraguay
