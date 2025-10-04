Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Álvaro Delgado | Lacalle Pou | chats

Devolución de cortesía

Chats a la Justicia: Iglesias promete exponer a Álvaro Delgado y apunta a Lacalle Pou

Alberto Iglesias dijo tener chats con Delgado en el que se le solicitan "gestiones" con conocimiento de Lacalle Pou.

Chats a la justicia que podrían comprometer a Delgado

Chats a la justicia que podrían comprometer a Delgado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, afirmó poseer mensajes del exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en los que —según dijo— se le pedían gestiones ante empresas españolas y gallegas vinculadas al sector pesquero, con conocimiento del entonces presidente Luis Lacalle Pou.

“Tengo chats que me escribió Álvaro Delgado pidiéndome ser gestor de empresas gallegas para la llegada de embarcaciones de pesca a Uruguay”, expresó Iglesias en declaraciones a la periodista Georgina Mayo, para Caras y Caretas.

En la nota publicada por Mayo, el exjerarca de Casa de Galicia reiteró su postura de haber sido víctima de un armado judicial. “Dice la jueza que la trazabilidad del dinero es dudosa porque en la contabilidad no figura como que yo puse el dinero… pero la contabilidad la hicieron luego de que me sacaron, después de que intervinieron, la pergeñaron, armaron la denuncia”, sostuvo.

Iglesias agregó que las personas responsables de la maniobra “deberán reparar el daño”. Y advirtió: “Por eso digo que devolveré cortesías, para que ellos también recorran juzgados, porque quienes tuvieron un poder coyuntural no tienen licencia para hacer cualquier cosa”.

Los chats con Álvaro Delgado

El exdirigente aseguró que en el marco de futuras instancias judiciales presentará las conversaciones que mantuvo con el exprecandidato nacionalista.

“En su momento ante la Justicia voy a exponer chats con conversaciones, entre otros, con Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia, pidiéndome —con conocimiento, claro, del expresidente Luis Lacalle Pou— que hiciera gestiones en España y Galicia para el Estado uruguayo”, afirmó.

De acuerdo con Iglesias, “la idea era que gestionara que barcos de pesca vinieran al muelle de Capurro para mover la exportación de pescado desde la cámara de frío del viejo Aeropuerto de Carrasco, que está inutilizada, pero se ve que alguien los apuró y por eso me terminan sacando del medio con la denuncia de Casa de Galicia”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar