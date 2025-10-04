Chats a la Justicia: Iglesias promete exponer a Álvaro Delgado y apunta a Lacalle Pou

Iglesias agregó que las personas responsables de la maniobra “deberán reparar el daño”. Y advirtió: “Por eso digo que devolveré cortesías, para que ellos también recorran juzgados, porque quienes tuvieron un poder coyuntural no tienen licencia para hacer cualquier cosa”.

Los chats con Álvaro Delgado

El exdirigente aseguró que en el marco de futuras instancias judiciales presentará las conversaciones que mantuvo con el exprecandidato nacionalista.

“En su momento ante la Justicia voy a exponer chats con conversaciones, entre otros, con Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia, pidiéndome —con conocimiento, claro, del expresidente Luis Lacalle Pou— que hiciera gestiones en España y Galicia para el Estado uruguayo”, afirmó.

De acuerdo con Iglesias, “la idea era que gestionara que barcos de pesca vinieran al muelle de Capurro para mover la exportación de pescado desde la cámara de frío del viejo Aeropuerto de Carrasco, que está inutilizada, pero se ve que alguien los apuró y por eso me terminan sacando del medio con la denuncia de Casa de Galicia”.