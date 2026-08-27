Fue imputado e irá a la cárcel el líder de Los Colorados

Durante los allanamientos, los investigadores de la Zona Operacional IV le incautaron un auto Ford Focus Titanium, armas de fuego, 60.000 pesos y 3.000 dólares, de los que que ni Mattos ni su pareja pudieron justificar su origen.

No pudieron justificar la plata e incautaron fusil usado para robar almacén en Capurro

Entre las armas halladas en el operativo en el que fueron detenidos, la Policía encontraron dos réplicas de fusiles de asalto AR-15. Según determinó la Policía, una de esas réplicas fue utilizada en una rapiña a un almacén de Capurro ocurrida el jueves de la semana pasada.

Mattos estaba cumpliendo prisión domiciliaria puesto que meses atrás fue imputado por delitos como disparos de arma de fuego en espacios públicos y violencia privada. No obstante, la Policía de esa zona de Montevideo constató que el capo criminal seguía operando en Cerro Norte y continuaba los hechos de violencia derivados del conflicto con la banda de Los Suárez y Los Albín, que también operan allí.

De hecho, el mega operativo -con 20 allanamientos- llevado a cabo el martes pasado por los Investigadores de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Policía de Montevideo no solo tuvo como objetivo a miembros del Los Colorados sino también a integrantes de Los Suárez.

La guerra criminal en Cerro Norte

La guerra entre ambas bandas se recrudeció el 4 de julio de 2024, cuando Los Suárez acribillaron al padre de Axel Joel Mattos en ruta 1 y Camino Cibils, mientras circulaba en su camioneta. Meses después fueron por Axel Joel, pero mataron a su hijo de un año y medio durante un ataque dirigido a él y su pareja.

En febrero de 2025, Mattos y su familia volvieron a ser víctimas de un ataque, pero esta vez en el barrio Buceo, cuando circulaba junto a su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla, y fueron atacados a tiros desde una moto. Esta vez sin fallecidos.

Por ese ataque fueron imputadas cinco personas, entre ellas Víctor "Vitito" Albín, hermanastro de Luis Fernando Fernández Albín que organizó la operativa del ataque desde la cárcel.