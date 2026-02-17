Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Los Colorados | Cerro Norte | líder

Arresto domiciliario

Imputaron a Alex Joel Mattos, líder de Los Colorados de Cerro Norte

El joven líder de Los Colorados, fue víctima de un ataque en el que mataron a un pequeño hijo suyo en 2024, y en 2025 casi lo asesinan en la rambla del Buceo.

Fue detenido e imputado el líder de Los Colorados de Cerro Norte.
Por Redacción Caras y Caretas

Este martes fue imputado Alex Joel Mattos, de 24 años, quien es líder de la banda criminal "Los Colorados" (enfrentada a Los Suárez en Cerro Norte) por los delitos de violencia privada y disparo de arma de fuego. Deberá cumplir con 120 días de prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.

El delincuente tiene dos antecedentes penales y fue detenido en las últimas horas por policías de Investigaciones de la Zona IV, luego de balaceras ocurridas en la zona de Cerro Norte, entre ellas a un camión blindado de la Guardia Republicana,

La guerra narco en Cerro Norte entre Los Colorados y Los Suárez

En el marco de la guerra por el tráfico de drogas en el oeste de Montevideo, Mattos sufrió varios ataques por parte de la banda rival: Los Suárez, cuyo líder, Luis "Betito" Suárez, también está detenido al igual que varios de sus familiares y aliados de la banda de Los Albín.

En octubre de 2024, un hijo de Mattos, de un año y medio, fue asesinado en Cerro Norte durante un tiroteo en el que el bebé recibió tres balazos -en el pecho y en el glúteo derecho- mientras estaba en los brazos de su madre.

Unos meses después, el 16 de febrero de 2025 en la rambla de Buceo y Luis Alberto de Herrera, Mattos fue atacado a tiros por un sicario enviado desde la cárcel por Víctor Hugo Albín, alias el "Vitito", hermano de Luis Fernando Fernández Albín

