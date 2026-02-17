Este martes fue imputado Alex Joel Mattos, de 24 años, quien es líder de la banda criminal "Los Colorados" (enfrentada a Los Suárez en Cerro Norte) por los delitos de violencia privada y disparo de arma de fuego. Deberá cumplir con 120 días de prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.
Arresto domiciliario
Imputaron a Alex Joel Mattos, líder de Los Colorados de Cerro Norte
El joven líder de Los Colorados, fue víctima de un ataque en el que mataron a un pequeño hijo suyo en 2024, y en 2025 casi lo asesinan en la rambla del Buceo.