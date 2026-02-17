Imputaron a Alex Joel Mattos, líder de Los Colorados de Cerro Norte

En octubre de 2024, un hijo de Mattos, de un año y medio, fue asesinado en Cerro Norte durante un tiroteo en el que el bebé recibió tres balazos -en el pecho y en el glúteo derecho- mientras estaba en los brazos de su madre.

Unos meses después, el 16 de febrero de 2025 en la rambla de Buceo y Luis Alberto de Herrera, Mattos fue atacado a tiros por un sicario enviado desde la cárcel por Víctor Hugo Albín, alias el "Vitito", hermano de Luis Fernando Fernández Albín