Auto eléctrico se incendió en avenida Luis Alberto de Herrera

Un automóvil eléctrico que se encontraba estacionado en la avenida Luis Alberto de Herrera se incendió durante la jornada de este miércoles y quedó completamente consumido por las llamas.
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El hecho ocurrió en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Juan Arrieta, en la zona del barrio Larrañaga. El episodio fue reportado en X por el usuario Daniel Moragues, quien difundió imágenes del vehículo afectado.
De acuerdo con información primaria, el automóvil no había sido vandalizado ni estuvo involucrado en un siniestro de tránsito antes de que comenzara el fuego.
En ese contexto, una de las hipótesis iniciales es que el incendio pudo haberse originado por algún desperfecto en el propio vehículo, aunque las causas deberán ser determinadas.
Ante la emergencia, concurrió personal de Bomberos, que trabajó en el lugar y logró controlar y extinguir las llamas.
El incendio generó una importante columna de humo y llamó la atención de quienes circulaban por la zona. El vehículo, sin embargo, sufrió daños totales como consecuencia del fuego.