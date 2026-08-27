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Sociedad auto | incendio |

Completamente consumido

Auto eléctrico se incendió en avenida Luis Alberto de Herrera

Auto eléctrico se incendió en avenida Luis Alberto de Herrera, en el barrio Larrañaga, y quedó consumido por las llamas. Bomberos controló el fuego.

Auto eléctrico se incendió por completo en barrio Larrañaga.

Auto eléctrico se incendió por completo en barrio Larrañaga.

 Daniel Moragues en X
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El hecho ocurrió en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Juan Arrieta, en la zona del barrio Larrañaga. El episodio fue reportado en X por el usuario Daniel Moragues, quien difundió imágenes del vehículo afectado.

De acuerdo con información primaria, el automóvil no había sido vandalizado ni estuvo involucrado en un siniestro de tránsito antes de que comenzara el fuego.

En ese contexto, una de las hipótesis iniciales es que el incendio pudo haberse originado por algún desperfecto en el propio vehículo, aunque las causas deberán ser determinadas.

Ante la emergencia, concurrió personal de Bomberos, que trabajó en el lugar y logró controlar y extinguir las llamas.

El incendio generó una importante columna de humo y llamó la atención de quienes circulaban por la zona. El vehículo, sin embargo, sufrió daños totales como consecuencia del fuego.

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