Gema: el proyecto uruguayo que quieren replicar en Guatemala

Gema fomenta el diálogo, la cultura de paz, espacios solidarios y abiertos entre los jóvenes.

Alianza educativa

El vínculo entre ambos países no quedará solo en esta visita. Garate anunció que se establecerá una alianza educativa que comenzará de forma virtual, a través de reuniones por Zoom, y que más adelante podría incluir intercambios presenciales entre instituciones.

Otro de los aspectos destacados por Giracca fue el modelo que aplica UTU de combinar en un mismo espacio Primaria y Secundaria, lo que permite una transición más fluida entre ambos niveles. “En Guatemala tenemos una gran dificultad en ese pasaje, que suele generar altos niveles de deserción. Este modelo de unificación es muy poderoso y es una buena lección que nos llevamos”, afirmó.

La ministra valoró también la infraestructura del centro: “El edificio está bellísimo, los espacios son amigables y agradables, lo que también forma parte de la calidad educativa”.

Con esta visita, el proyecto “Gema” y el modelo educativo del CEA 183 se consolidan como referencias internacionales que podrían inspirar nuevas estrategias pedagógicas en la región.