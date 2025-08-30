Preocupación y aislamiento por foco de varicela en la cárcel de Canelones

Un foco de varicela fue detectado en el módulo 2 de la cárcel de Canelones y se ordenó el aislamiento de la población para que en los próximos 15 días no haya ingresos ni traslados para evitar la dispersión de la enfermedad.
La Intendencia de Canelones, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, realizó una jornada de vacunación en la que se aplicaron 200 dosis. El operativo estuvo dirigido a 185 personas privadas de libertad y funcionarios que no recibieron la vacuna anteriormente.
El virus de la varicela
La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster, y provoca un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Aparece entre los 10 y 21 días posteriores a la exposición al virus y la erupción puede durar entre cinco a 10 días. Además de provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y malestar general, se afección extremadamente contagiosa.
Los casos de varicela aumentaron un 62% respecto al año pasado en el país. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública que viene monitoreando los brotes y determinando medidas para evitar más contagios.
Se trata de una enfermedad endémica, con circulación mantenida, a bajo nivel porque tenemos un plan de vacunación, pero en determinadas circunstancias pueden haber brotes, es decir, varias infecciones en un tiempo determinado, en un lugar determinado.
¿Quiénes pueden contagiarse?
Los rangos con mayor contagio se dan en adultos jóvenes y en niños menores a cinco años que todavía no tienen la cobertura completa de las dos dosis. En el caso de los adultos jóvenes, hay dos grupos poblacionales, algunos que entraron dentro del esquema de vacunación cuando se realizaba solo una dosis, y eso se ha confirmado que la inmunidad desciende con el tiempo y se recomienda la segunda, con lo cual, no hay elementos alarmantes.
Desde el ministerio se informó que no estamos frente a brotes en personas que han sido completamente vacunadas.