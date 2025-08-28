Hacete socio para acceder a este contenido

"aclarar cositas"

Representante de Nacho Sosa confesó que se "equivocó" al asegurar firma del jugador con Bragantino

El representante había dado por hecho la firma de Nacho Sosa con el Red Bull Bragantino y Peñarol lo intimó.

Representante de Nacho Sosa

Hugo Sierra, representante del futbolista Ignacio Sosa, se retractó públicamente de sus declaraciones anteriores, en las que había afirmado que su representado había firmado una oferta del club brasileño Red Bull Bragantino. La rectificación surge a raíz de la intimación legal por parte del Club Atlético Peñarol.

La confesión de Hugo Sierra

En una entrevista concedida a La Mañana del Fútbol, Sierra admitió su error: "Estaba cansado después de un viaje de 12 horas, me equivoqué y me hago cargo. Nacho Sosa no tuvo contacto directo ni firmó nada con otro club". El agente aclaró que sus palabras anteriores no reflejaban la realidad de la situación: “Quiero aclarar que Nacho Sosa no tuvo ninguna comunicación con Bragantino. Me expresé mal ayer cuando dije que había firmado la oferta”.

Días antes, Sierra había declarado que "Nacho Sosa ya firmó la oferta que le mandó Red Bull porque está interesado". También había señalado que, como exdeportista, siempre pregunta a sus representados antes de aconsejarlos: “Yo, habiendo sido deportista, y que me gustaba que respetaran mis decisiones, siempre pregunto y después aconsejo. Él está interesado y ya firmó la oferta que le mandó Red Bull”.

A raíz de estas afirmaciones, Peñarol decidió intimar a las tres partes involucradas (el jugador, el agente y el club extranjero), lo que motivó la posterior rectificación de Sierra. El representante se mostró sorprendido por la acción del club: “Me sorprendió [la intimación] porque me parece que no hubo ningún incumplimiento de nada, ni en mi trabajo ni en el accionar del jugador”.

El Club Peñarol ha manifestado en reiteradas ocasiones que el jugador no saldrá del equipo antes de diciembre, ya que lo considera una pieza clave. El técnico Aguirre también se refirió al tema en Carve Deportiva, destacando la actitud del futbolista: “Nachito (Sosa) está bárbaro, no está enojado. Es muy hincha de Peñarol, está feliz de estar acá”.

