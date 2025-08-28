Hugo Sierra, representante del futbolista Ignacio Sosa, se retractó públicamente de sus declaraciones anteriores, en las que había afirmado que su representado había firmado una oferta del club brasileño Red Bull Bragantino. La rectificación surge a raíz de la intimación legal por parte del Club Atlético Peñarol.
"aclarar cositas"
Representante de Nacho Sosa confesó que se "equivocó" al asegurar firma del jugador con Bragantino
