Representante de Nacho Sosa confesó que se "equivocó" al asegurar firma del jugador con Bragantino

A raíz de estas afirmaciones, Peñarol decidió intimar a las tres partes involucradas (el jugador, el agente y el club extranjero), lo que motivó la posterior rectificación de Sierra. El representante se mostró sorprendido por la acción del club: “Me sorprendió [la intimación] porque me parece que no hubo ningún incumplimiento de nada, ni en mi trabajo ni en el accionar del jugador”.

El Club Peñarol ha manifestado en reiteradas ocasiones que el jugador no saldrá del equipo antes de diciembre, ya que lo considera una pieza clave. El técnico Aguirre también se refirió al tema en Carve Deportiva, destacando la actitud del futbolista: “Nachito (Sosa) está bárbaro, no está enojado. Es muy hincha de Peñarol, está feliz de estar acá”.