No hay mañana para Nacional en el Saroldi: solo le sirve ganar

Peirano mete un cambio

Pablo Peirano entrenó en parte de la semana con Diego Romero en el lateral izquierdo ante los bajos rendimientos del colombiano Juan Pablo Patiño y hoy definirá si finalmente lo coloca en el equipo titular. El tricolor necesita imperiosamente elevar su volumen de juego y retomar algunas sociedades que han quedado en el olvido en el juego de ofensiva. Lucas Villalba y Juan Cruz de los Santos serán los extremos. En lo que va del Clausura, el Diente López no ha logrado repetir todo lo bueno que hizo antes en el año.