No hay mañana para Nacional en el Saroldi: solo le sirve ganar

Sin buenas producciones y con equipos respirándole en la nunca en la Tabla Anual, Nacional visitará a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Con el arbitraje de Andrés Matonte (Jonathan Fuentes en el VAR), el cotejo comenzará a la hora 16, en un partido muy pesado para ambos equipos. Para el tricolor porque viene de dejar puntos en el epate a cero contra Boston River y no puede seguir dejando unidades pensando en la Anual a tan poco del final de la temporada, y para los darseneros porque están hundidos en la última posición de todas las tablas y le apremia el descenso.
Peirano mete un cambio
Pablo Peirano entrenó en parte de la semana con Diego Romero en el lateral izquierdo ante los bajos rendimientos del colombiano Juan Pablo Patiño y hoy definirá si finalmente lo coloca en el equipo titular. El tricolor necesita imperiosamente elevar su volumen de juego y retomar algunas sociedades que han quedado en el olvido en el juego de ofensiva. Lucas Villalba y Juan Cruz de los Santos serán los extremos. En lo que va del Clausura, el Diente López no ha logrado repetir todo lo bueno que hizo antes en el año.
El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Julián Millán y Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.
River Plate tendrá a Lucas Lemos
El equipo de Raúl Salazar tendrá hoy a Lucas Lemos, una de las últimas cuatro incorporaciones, y se meterá factiblemente entre los 11 que inicien en un plantel que ha demostrado estar muy abajo desde lo anímico y en el físico, y que ya perdió dos entrenadores en el año: Diego López y Julio Ribas.
El probable equipo darsenero sería con Correa; Pertusatti, Crespo, Almeida, Cabrera; Sención, Lemos, Alfonso; Quintana o De León, Correa y Escobar.