Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Carnaval | Rusito | Los Muchachos

Ganó el corazón

Bomba en el Carnaval: "Rusito" González vuelve a sus raíces

Tras anunciar que no saldría en el Carnaval 2026, el referente de la fiesta de Momo, "Rusito" González, sorprendió al confirmar su presencia.

Bomba en el Carnaval: Rusito González vuelve a sus raíces.

Bomba en el Carnaval: "Rusito" González vuelve a sus raíces.

 Foto: Daecpu
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El pueblo carnavalero se agitó este viernes cuando Gastón “Rusito” González confirmó su regreso al Carnaval 2026. El artista, considerado uno de los grandes referentes de la fiesta del momo y figura máxima en 2024, anunció en el programa "Vamo Arriba" de Canal 4 que volverá a “sus raíces” y será parte nuevamente de parodistas Los Muchachos, tras haber integrado el plantel entre 2011 y 2022.

“Podrán decir lo que quieran de mí, pero yo siempre respeté y nunca manché al Carnaval. Amo y voy a defender el Carnaval toda mi vida”, expresó González, quien también reconoció que la decisión tiene un componente afectivo y familiar: “Por mis hijas y por mi familia vuelvo, porque lo necesito y porque lo siento”.

El anuncio sorprendió porque, al finalizar el concurso 2025, el Ruso había comunicado que se tomaría un descanso de los escenarios. Incluso recordó que durante meses soportó especulaciones, pero que su elección es sincera: “Yo soy un simple obrero del Carnaval, disfruto de esta fiesta que también es un trabajo. No es solo económico, también es emocional”.

La trayectoria reciente del artista incluyó su paso por la murga La Nueva Milonga en 2023 y por parodistas Zíngaros en 2024 y 2025, etapa en la que alcanzó la máxima distinción individual. Ahora, su regreso a Los Muchachos lo reencuentra con un conjunto con el que guarda un vínculo especial.

Asi está el plantel de Los Muchachos

De cara al próximo Carnaval, Los Muchachos afinan su plantel con movimientos importantes. Además de González, se destacan los regresos de Juan Manuel Outeiro y Javier Martínez, y la incorporación de Facundo Barboza.

Ya se habían confirmado también Braulio Assanelli, ganador de La Voz Argentina 2018, y Celina Pereyra, ex Doña Bastarda y Asaltantes con Patente.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: el conjunto no contará con la presencia de Pablo Atkinson, pieza fundamental en los últimos años, quien anunció su baja a través de redes sociales.

Con este plantel renovado y el regreso de uno de los artistas más queridos, Los Muchachos se preparan para ir por todo en el Concurso Oficial 2026.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar