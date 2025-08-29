Bomba en el Carnaval: "Rusito" González vuelve a sus raíces.

La trayectoria reciente del artista incluyó su paso por la murga La Nueva Milonga en 2023 y por parodistas Zíngaros en 2024 y 2025, etapa en la que alcanzó la máxima distinción individual. Ahora, su regreso a Los Muchachos lo reencuentra con un conjunto con el que guarda un vínculo especial.

Asi está el plantel de Los Muchachos

De cara al próximo Carnaval, Los Muchachos afinan su plantel con movimientos importantes. Además de González, se destacan los regresos de Juan Manuel Outeiro y Javier Martínez, y la incorporación de Facundo Barboza.

Ya se habían confirmado también Braulio Assanelli, ganador de La Voz Argentina 2018, y Celina Pereyra, ex Doña Bastarda y Asaltantes con Patente.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: el conjunto no contará con la presencia de Pablo Atkinson, pieza fundamental en los últimos años, quien anunció su baja a través de redes sociales.

Con este plantel renovado y el regreso de uno de los artistas más queridos, Los Muchachos se preparan para ir por todo en el Concurso Oficial 2026.