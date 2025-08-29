El pueblo carnavalero se agitó este viernes cuando Gastón “Rusito” González confirmó su regreso al Carnaval 2026. El artista, considerado uno de los grandes referentes de la fiesta del momo y figura máxima en 2024, anunció en el programa "Vamo Arriba" de Canal 4 que volverá a “sus raíces” y será parte nuevamente de parodistas Los Muchachos, tras haber integrado el plantel entre 2011 y 2022.
Ganó el corazón
Bomba en el Carnaval: "Rusito" González vuelve a sus raíces
Tras anunciar que no saldría en el Carnaval 2026, el referente de la fiesta de Momo, "Rusito" González, sorprendió al confirmar su presencia.