Política

se viene el presupuesto

Para el senador Nicolás Viera insistir con el 1% es "poner al gobierno en disputa"

Se avecina la discusión presupuestal y para el senador Nicolás Viera la posibilidad de gravar al 1% más rico genera más dudas que certezas.

Viera confía en que habrá presupuesto.

 Captura de pantalla
Por Fabián Tapia

Este domingo ingresa al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto y el senador frenteamplista Nicolás Viera habló sobre la necesidad de aprobar la iniciativa y de la restricción de recursos producto de la gestión anterior. Dijo tener dudas sobre la aplicabilidad de un impuesto al 1% más rico del país como forma de obtener los recursos necesarios.

Insistir en la discusión por el 1% cuando el gobierno ha marcado un camino que no pasa por ahí “lo veo como una intención de poner el gobierno en disputa, por lo menos en ese tema”, dijo el legislador entrevistado en el programa Legítima Defensa (Caras y Caretas).

Viera hizo referencia a la necesidad de aprobar el presupuesto y reflexionó sobre la desventaja para el Frente Amplio de no tener mayoría en la Cámara de Diputados. “Matemáticamente se puede dar que no haya presupuesto”, dijo. Y seguidamente matizó: “Creo que hay algunos integrantes de la oposición, he escuchado al diputado Sebastián Andujat y al diputado Álvaro Perrone, que han planteado que sería bueno que el gobierno tuviera presupuesto”.

Haciendo alusión a las diferencias entre el gobierno del Frente Amplio y el anterior presidido por Luis Lacalle Pou, sostuvo que “el asunto es la visión que cada gobierno lleva adelante y su fin último. En este sentido, el fin último del gobierno del FA es tratar de que en la brecha de desigualdad disminuya el nivel de distancia entre quienes tienen mucho y el resto de la población”.

“Para eso tenemos restricciones”, aclaró, las que se verán en el presupuesto.

Dudas sobre el impuesto

Preguntado sobre si la propuesta de gravar con el 1% al 1% más rico del país contribuiría a para obtener los recursos necesarios dijo: “Me quedan muchas dudas”.

“Me parece un poco extraño que cuando hay un gobierno funcionando haya otros compañeros que estén planteando lo contrario. A mi me preocupa”, sostuvo.

“Cuando un gobierno dice que el camino es otro y se sigue insistiendo con el tema, lo veo como la intención de poner el gobierno en disputa, por lo menos en este tema”, afirmó.

Sostuvo que puede haber otras alternativas, como por ejemplo gravar los depósitos en el exterior, lo que a su juicio podría permitir obtener recursos de los que hoy se carece.

“Veo bien el debate, pero creo que se podría avanzar sobre otras cuestiones”, concluyó.

