Para el senador Nicolás Viera insistir con el 1% es "poner al gobierno en disputa"

Haciendo alusión a las diferencias entre el gobierno del Frente Amplio y el anterior presidido por Luis Lacalle Pou, sostuvo que “el asunto es la visión que cada gobierno lleva adelante y su fin último. En este sentido, el fin último del gobierno del FA es tratar de que en la brecha de desigualdad disminuya el nivel de distancia entre quienes tienen mucho y el resto de la población”.

“Para eso tenemos restricciones”, aclaró, las que se verán en el presupuesto.

Dudas sobre el impuesto

Preguntado sobre si la propuesta de gravar con el 1% al 1% más rico del país contribuiría a para obtener los recursos necesarios dijo: “Me quedan muchas dudas”.

“Me parece un poco extraño que cuando hay un gobierno funcionando haya otros compañeros que estén planteando lo contrario. A mi me preocupa”, sostuvo.

“Cuando un gobierno dice que el camino es otro y se sigue insistiendo con el tema, lo veo como la intención de poner el gobierno en disputa, por lo menos en este tema”, afirmó.

Sostuvo que puede haber otras alternativas, como por ejemplo gravar los depósitos en el exterior, lo que a su juicio podría permitir obtener recursos de los que hoy se carece.

“Veo bien el debate, pero creo que se podría avanzar sobre otras cuestiones”, concluyó.