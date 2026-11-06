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Sociedad

Pronta recuperación

Germán Coutinho fue internado en CTI luego de descompensarse

El hijo del dirigente transmitió "tranquilidad" respecto a la salud de su padre y señaló que Coutinho se encontraba "estable".

Germán Coutinho fue internado en las últimas horas por un quebranto de salud.

Germán Coutinho fue internado en las últimas horas por un quebranto de salud.
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El director de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Germán Coutinho, fue internado en las últimas horas en un centro de salud tras sufrir una descompensación ocurrida al término de una reunión del directorio de la empresa pública. El episodio se registró en horas del mediodía del pasado jueves, activando los protocolos de asistencia médica para evaluar su estado general.

Según detalló su hijo, Carlos Coutinho, al medio salteño Laguardia, el exintendente de Salto comenzó a sentirse mal a raíz de un pico de presión arterial. Ante esta situación, el equipo médico del centro asistencial resolvió su ingreso al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), una medida tomada principalmente de forma precautoria para garantizar una monitorización estricta y un control riguroso de su evolución clínica. En las últimas horas fue trasladado a cuidados intermedios.

El hijo aseguró que está "estable"

A pesar del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la familia del dirigente del Partido Colorado transmitió un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud. Su hijo confirmó que Coutinho se encuentra estable y remarcó que el momento de mayor preocupación ya ha pasado. Actualmente, el jerarca permanece bajo rigurosa observación médica, a la espera de la evolución de su cuadro en las próximas horas.

Germán Coutinho cuenta con una extensa y reconocida trayectoria en la política nacional y departamental. Fue intendente del departamento de Salto durante el período 2010-2015 y ha sido electo senador de la República en múltiples oportunidades. Asimismo, dentro del Partido Colorado, ocupó un lugar destacado en el escenario electoral de 2014, cuando acompañó a Pedro Bordaberry en la fórmula presidencial como candidato a la Vicepresidencia de la República.

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