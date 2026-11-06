El director de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Germán Coutinho, fue internado en las últimas horas en un centro de salud tras sufrir una descompensación ocurrida al término de una reunión del directorio de la empresa pública. El episodio se registró en horas del mediodía del pasado jueves, activando los protocolos de asistencia médica para evaluar su estado general.
Pronta recuperación
Germán Coutinho fue internado en CTI luego de descompensarse
El hijo del dirigente transmitió "tranquilidad" respecto a la salud de su padre y señaló que Coutinho se encontraba "estable".