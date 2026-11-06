Germán Coutinho fue internado en CTI luego de descompensarse

El hijo aseguró que está "estable"

A pesar del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la familia del dirigente del Partido Colorado transmitió un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud. Su hijo confirmó que Coutinho se encuentra estable y remarcó que el momento de mayor preocupación ya ha pasado. Actualmente, el jerarca permanece bajo rigurosa observación médica, a la espera de la evolución de su cuadro en las próximas horas.