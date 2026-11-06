Meningococo: ocho muertes y solo la mitad de los niños objetivo recibió la vacuna

Uruguay contabiliza 39 casos de enfermedad meningocócica desde comienzos de 2026 y ocho fallecimientos. Pese a la disponibilidad de dosis gratuitas, la cobertura de vacunación alcanza apenas a la mitad de la población objetivo, por lo que el MSP volvió a convocar a las familias a inmunizar a niños y adolescentes.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las cifras reflejan el impacto de la enfermedad en diferentes grupos de edad. Entre las ocho personas fallecidas hay tres niños de entre 5 y 14 años, uno de entre 1 y 4 años, un menor de un año, dos personas de entre 15 y 64 años y una mayor de 65 años.
En cuanto a la distribución territorial, cinco fallecimientos ocurrieron en Montevideo y los restantes se registraron en Canelones, Soriano y Tacuarembó, con una muerte en cada departamento.
Uno de los casos más recientes corresponde a una niña de 10 años de Florida, que fue diagnosticada con enfermedad meningocócica y permanece internada en Montevideo. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que la menor evoluciona favorablemente. La niña no estaba vacunada.
La vacuna está disponible, pero falta aumentar la cobertura
Frente al aumento inusual de casos durante 2026, el MSP impulsa una campaña de vacunación gratuita dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 15 años. Sin embargo, la respuesta todavía está lejos de alcanzar la cobertura prevista. Según informó Lustemberg, aproximadamente la mitad de la población objetivo ya recibió la vacuna, pese a que hay dosis disponibles en los vacunatorios.
La ministra insistió en la importancia de que las familias concurran a inmunizar a los menores y recordó que la mayoría de los centros de vacunación atiende sin necesidad de agenda previa. La vacuna disponible protege contra el meningococo del serogrupo C, responsable de cerca del 70% de los casos detectados actualmente en el país. Se trata de un dato relevante para dimensionar el alcance de la campaña, aunque la inmunización contra este serogrupo no protege frente a todas las variantes de la bacteria.
Además, Lustemberg adelantó que antes de finalizar el año la campaña se ampliará para incluir a adolescentes de hasta 18 años.
Dónde vacunarse este viernes 6 de noviembre
La Semana Nacional de Vacunación continúa hasta este viernes 6 de noviembre, con operativos extraordinarios en distintos puntos del país.
Entre las actividades previstas para esta jornada se encuentran:
-
Casa de la Niñez de Artigas.
Centros educativos de Bella Unión.
Escuela 25 de San Félix, en Paysandú.
El MSP informó que los vacunatorios públicos cuentan con dosis disponibles y que, en general, no es necesario solicitar hora previamente.