Meningococo: ocho muertes y solo la mitad de los niños objetivo recibió la vacuna

Uno de los casos más recientes corresponde a una niña de 10 años de Florida, que fue diagnosticada con enfermedad meningocócica y permanece internada en Montevideo. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que la menor evoluciona favorablemente. La niña no estaba vacunada.

La vacuna está disponible, pero falta aumentar la cobertura

Frente al aumento inusual de casos durante 2026, el MSP impulsa una campaña de vacunación gratuita dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 15 años. Sin embargo, la respuesta todavía está lejos de alcanzar la cobertura prevista. Según informó Lustemberg, aproximadamente la mitad de la población objetivo ya recibió la vacuna, pese a que hay dosis disponibles en los vacunatorios.

La ministra insistió en la importancia de que las familias concurran a inmunizar a los menores y recordó que la mayoría de los centros de vacunación atiende sin necesidad de agenda previa. La vacuna disponible protege contra el meningococo del serogrupo C, responsable de cerca del 70% de los casos detectados actualmente en el país. Se trata de un dato relevante para dimensionar el alcance de la campaña, aunque la inmunización contra este serogrupo no protege frente a todas las variantes de la bacteria.

Además, Lustemberg adelantó que antes de finalizar el año la campaña se ampliará para incluir a adolescentes de hasta 18 años.

Dónde vacunarse este viernes 6 de noviembre

La Semana Nacional de Vacunación continúa hasta este viernes 6 de noviembre, con operativos extraordinarios en distintos puntos del país.

Entre las actividades previstas para esta jornada se encuentran:

Casa de la Niñez de Artigas.

Centros educativos de Bella Unión.

Escuela 25 de San Félix, en Paysandú.

El MSP informó que los vacunatorios públicos cuentan con dosis disponibles y que, en general, no es necesario solicitar hora previamente.