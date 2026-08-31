Magisterio: estudiantes llevan 28 días de ocupación y proyectan seguir hasta obtener respuestas

A este reclamo se suma la situación de las materias optativas. "No hay oferta de materias optativas por parte del Instituto y necesitamos 20 créditos obligatorios de optativas para recibirnos", explicaron.

Las estudiantes señalaron que anteriormente podían completar los créditos mediante materias optativas de Ceibal, pero que "ahora hay una limitante" y solo es posible sumar 8 créditos por esta vía.

De acuerdo con su planteo, esa restricción genera un problema adicional porque, si el Instituto no amplía su oferta, "no vas a llegar nunca a los 20 créditos para recibirte".

Otros reclamos

Las voceras también mencionaron dificultades vinculadas a la denominada Prueba Informa, que se realiza al ingresar a la carrera. Explicaron que quienes no la aprueban deben posteriormente realizar dos talleres para poder avanzar a tercer año, pero actualmente tampoco están disponibles. "Tampoco hay los talleres que vos tendrías que cursar para probar y poder saldar esa parte. Y tengo entendido, por lo que dijeron las profes, que no están ni los resultados de esas pruebas. Es como que todo el tiempo hay trabas", expresaron.

Si bien las materias y equivalencias constituyen el reclamo que consideran "más urgente" por su incidencia directa en la posibilidad de recibirse, las estudiantes también cuestionaron las condiciones edilicias de los Institutos Normales. "Las condiciones del Instituto son nefastas. Nosotros tenemos ratas que las vemos ahora en la ocupación. Convivimos con ellas", denunciaron.

También describieron problemas de infraestructura que, según su relato, afectan cotidianamente al edificio. "Este instituto no nos aguanta, no aguanta la cantidad de estudiantes que somos ahí adentro. Las paredes se caen, los techos se llueven de los plafones de la luz. No es que caen dos gotas, no es una gotera, realmente cae mucha agua, como si yo me estuviera bañando", relató una de las estudiantes.

Las voceras también cuestionaron que el foco esté puesto en eventuales daños al edificio del CFE durante la ocupación mientras, según sostienen, las condiciones de los Institutos Normales no son adecuadas para estudiantes y docentes. "Pero está muy mal que pintemos los muros del CFE. ¿Cómo vamos a hacer tal daño a una institución pública? Y nuestro edificio se cae, realmente se cae", cuestionaron.

"No estamos en condiciones dignas. No tenemos condiciones dignas en las materias, no tenemos condiciones dignas en el instituto, no tenemos condiciones dignas desde ningún lado", agregaron.

Además de los problemas académicos y edilicios sumaron cuestionamientos al funcionamiento administrativo. "El CFE, que es por donde nosotras nos inscribimos, nos anotamos, hacemos todo, funciona mal. De hecho, una parte de nuestro problema con las materias no se pueden resolver porque está obsoleto el sistema", sostuvieron.

Sin avances

Las estudiantes contaron que el pasado viernes tuvieron una reunión con autoridades del CFE, pero en la que no se pudo avanzar en la negociación. "Nos costó muchísimo conseguir la reunión porque ellos no estaban abiertos a tener reuniones presenciales, con lo que no estamos de acuerdo cuando se trata de negociar. Estábamos con reuniones virtuales que no se estaban dando de la mejor forma", relataron.

Según contaron, la última reunión "comenzó mal", ya que ll salir del instituto se encontraron con la Policia. "Abrimos las puertas del instituto y teníamos dos motos y un patrullero", señalaron.

Las estudiantes afirmaron que no habían sido informadas de la presencia policial y que advirtieron que serían escoltadas durante el trayecto porque los vehículos detenían el tránsito en los semáforos para permitirles cruzar. "Nos escoltaron, no hubo comunicación, no hubo nada, simplemente estaban ahí. Nosotras no sabíamos que iban a estar ahí, nos dimos cuenta que nos iban a escoltar porque en cada semáforo paraban para que nosotras crucemos", contaron. "Nadie nos informó que nos iban a escoltar", insistieron.

Al llegar al lugar de la reunión, las dificultades continuaron, según su relato. Aseguraron que en la recepción no estaban al tanto de su llegada y que la sala inicialmente prevista no estaba preparada, por lo que tuvieron que esperar mientras se acondicionaba otro espacio. "El punto es que es poco serio", cuestionaron.

El encuentro finalmente comenzó, pero fue interrumpido después de que una de las consejeras recibiera una llamada en la que se le comunicó que estudiantes estaban realizando una pintada en la fachada del edificio. De acuerdo con las voceras, las autoridades resolvieron entonces suspender la reunión.

"Nos hicieron sentir culpables diciéndonos que nosotras perdíamos ese espacio y que iban a ver cuándo nos daban la reunión", agregaron.

También cuestionaron el procedimiento posterior en las inmediaciones del edificio. Según relataron, los policías que las habían escoltado, solicitaron los datos de estudiantes que permanecían en el lugar y les indicaron que debían concurrir a una seccional policial.

Las voceras agregaron que posteriormente el CFE emitió informes en los que sostuvo que no había realizado una denuncia por la pintada. "Es todo raro", dijeron. Según indicaron, finalmente no se concretó ninguna denuncia y las estudiantes involucradas se encuentran bien.

Quienes participaron de esta reunión por parte del CFE fueron la consejera política Martina Bailón, la consejera docente Gabriela Rico y Julio Redondo, secretario del presidente Walter Fernández.

¿Siguen las medidas?

Consultadas sobre cómo continuará la medida, las estudiantes remarcaron que el objetivo de la ocupación es obtener soluciones a los reclamos académicos y a las condiciones en las que desarrollan sus carreras.

"No estamos ocupando porque es divertido, queremos que esto se solucione y que las compañeras puedan terminar sus carreras y en condiciones dignas, óptimas", sostuvieron.

Ante la consulta de si mantendrán la ocupación mientras no existan respuestas a sus planteos, la respuesta fue categórica: "Por supuesto".