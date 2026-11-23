-Es una empresa que nació en medio de controversias y, sobre todo, de presiones de empresas extranjeras. Era muy difícil que terminara consolidándose como una empresa nacional y, sin embargo, se logró.

Más allá de los avatares políticos, Ancap siempre ha sido una referencia en conocimiento tecnológico, capacidades, innovación y compromiso con el desarrollo nacional. Y tiene una impronta social muy importante.

Por ejemplo, si se convocara a empresas para instalar estaciones de servicio en localidades del interior que no son rentables, seguramente no se presentaría ninguna empresa internacional. ¿Quién está presente en esos lugares? Ancap.

Esas estaciones, que llamamos de fin social, son "ancapeanas", y lo digo con mucho orgullo. Es con esa mirada que trabajamos.

También hay que señalar que, a lo largo de estos 95 años y más allá de los avatares políticos, nunca faltó combustible en Uruguay. Puede haber cortes de gas, como sucedió en Argentina, o cortes de electricidad, pero Ancap no ha fallado en ese sentido. En 95 años no ha dejado de entregar una gota de combustible.

Tampoco se puede sostener que producir combustibles en el país es más caro. Es una premisa falsa. Ha quedado demostrado, especialmente en momentos de crisis y de guerra, cuando hemos podido mantener precios más bajos. Si importáramos combustibles, estaríamos sujetos a los precios internacionales, que son más elevados.

Gracias a contar con una refinería nacional, hoy tenemos un diésel un 30% más barato que el que se podría conseguir en otros mercados. Incluso estamos por debajo de Estados Unidos, que es un país productor, y somos sensiblemente más baratos que el resto del mundo.

Estamos trabajando para continuar siendo proveedores de energía en aquellas áreas en las que se nos requiera. Seguimos siendo la empresa que provee la energía de las moléculas. Nosotros conocemos mucho de química, mientras que UTE tiene un gran conocimiento de los electrones.

Somos una empresa pública que articula y desarrolla la política energética, y eso es muy importante Somos una empresa pública que articula y desarrolla la política energética, y eso es muy importante

¿En qué aspectos debería apoyarse esa política energética?

-En una matriz robusta, que nos garantice seguridad y soberanía energética. Seguir procurando nuestros energéticos autóctonos es importantísimo, especialmente en el contexto mundial actual.

Hay otro factor fundamental para la seguridad energética: la diversidad de fuentes, proveedores y tecnologías. No podemos depender solamente de la energía eléctrica. Por eso es importante, como nos decían, poner los huevos en distintas canastas.

Con esa mirada trabaja Ancap. Desde el punto de vista energético, queremos avanzar en biocombustibles alternativos y en la posibilidad de convertir la refinería en una biorrefinería, para producir diésel renovable, el combustible sostenible de aviación que también comenzará a ser una exigencia regulatoria para ese sector.

Uno de los desafíos que la gente ve más directamente es el precio de los combustibles, ¿cómo impacta esta situación en Ancap, en su funcionamiento y en su economía?

-En situaciones de conflictos internacionales, los precios aumentan por razones de mercado. Cuando hay escasez de un determinado producto, en este caso el diésel o gasoil, su precio se eleva mucho más por el costo de oportunidad que por el valor real de producción, los costos y el margen de ganancia. Si necesito ese producto, estoy dispuesto a pagar mucho más para conseguirlo. Eso ha provocado un aumento importante del precio del gasoil.

¿Por qué se eleva especialmente su precio? Porque, a diferencia de Uruguay, que logró tener una matriz eléctrica sustentada en recursos autóctonos, como el viento, el sol y el agua, en otros países también se necesita gasoil para producir electricidad.

No lo utilizan solamente para la actividad productiva, el agro, el transporte o la industria, sino también para generar energía eléctrica mediante centrales térmicas.

Esa demanda mundial explica la escasez y la competencia por los embarques de gasoil. Como consecuencia, aumenta el precio internacional.

En Uruguay tenemos la posibilidad de contar con nuestra propia refinería y comprar el crudo. Es cierto que el crudo se encareció, pero el valor de los derivados aumentó mucho más. Existe una diferencia muy grande entre el precio del crudo y el de los productos refinados.

La búsqueda de petróleo

Está en marcha un proceso de búsqueda y prospección petrolera, a cargo de empresas privadas, ¿cómo encaja ese proceso en la estrategia de la empresa y cuál sería el beneficio para el país si se encontrara petróleo?

-Son empresas privadas las que desarrollan estas actividades en todo el mundo. Nosotros también miramos mucho el modelo noruego, pero en general quienes realizan estas tareas son empresas privadas.

¿Por qué? Porque tienen el conocimiento y el capital necesarios para desarrollar actividades que son muy costosas. Además, existe un riesgo importante: se invierte para saber si hay o no petróleo, y eso hace muy difícil que un Estado asuma directamente todos esos costos.

Por eso se trabaja mediante asociaciones con empresas privadas. Estas actividades se desarrollan a riesgo del privado. Ninguna de las empresas que está trabajando actualmente recibe dinero de Ancap ni del Estado uruguayo para realizar esas tareas. Toda la inversión corre por cuenta de las empresas.

¿Por qué sería importante que Uruguay tuviera petróleo propio?

-Primero, por seguridad energética y, segundo, por soberanía energética. Tener petróleo propio nos permitiría determinar cómo explotarlo, cómo continuar produciéndolo y cómo seguir explorando. A medida que avanza la exploración también se pueden redefinir los bloques y las condiciones de desarrollo. Eso nos otorga soberanía.

La cuestión del portland

Ancap también tiene áreas de actividad que no se limitan a los combustibles. Eso nos lleva al Portland. ¿Cuál es la situación actual de la producción de cemento Portland y cuáles son los proyectos e ideas para resolver esa cuestión?

-Es un sector en el que se puede trabajar de forma competitiva, pero para eso hay que actualizar la industria y ponerla al nivel del resto de las empresas.

Si miramos la evolución del mercado en términos de volumen, el consumo ha sido bastante estable a lo largo de los años. Estamos hablando de unas 800.000 toneladas anuales, que antes se distribuían entre dos empresas.

Luego, entre 2021 y 2022, ingresó un tercer actor y el mercado comenzó a repartirse de otra manera, con cada empresa utilizando su propia estrategia.

En ese momento, quienes estaban mejor posicionados eran los privados. Ancap venía de un deterioro importante de su infraestructura y también de un atraso en la modernización de sus procesos.

Las otras plantas producen el doble del volumen que producía Ancap con una dotación de entre 70 y 100 personas, mientras que nosotros lo hacemos con unas 400.

Lo que he presentado a las autoridades y constituye mi principal preocupación es mantener nuestra actual porción del mercado, pero adecuar la infraestructura a las necesidades de ese mercado.

En estos meses también se realizaron cambios en la dirección del negocio Portland y se avanzó en la optimización de la planta de Minas. Se trabajó en la compra de repuestos, en la priorización de tareas y en la mejora de los procesos.

Alcoholes y más

Otra de las áreas de Ancap es la producción de alcoholes, donde aparece ALUR. ¿Cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son sus perspectivas?

-Lo que estamos analizando sobre el futuro de ALUR está relacionado, en primer lugar, con su papel como proveedora de biocombustibles. Como recordará, durante el período anterior también se interrumpió la mezcla de biodiésel y se continuó solamente con el etanol, que se incorpora a las naftas.

Si proyectamos una caída del mercado de las gasolinas, también podríamos tener un excedente de etanol.

Podríamos trabajar en una mayor mezcla de alcohol en los combustibles por razones ambientales. Eso permitiría exportar más gasolina pura y, al mismo tiempo, incorporar una proporción mayor de etanol.

Pero también tenemos que considerar el biodiésel. ¿Por qué es importante? Porque, si queremos comenzar a trabajar en una biorrefinería, ALUR es nuestro brazo proveedor de los aceites necesarios para producir esos combustibles.

¿Se está evaluando también el impacto social y productivo que ha tenido ALUR en las localidades donde desarrolla su actividad?

-Sí. En este momento se está cerrando un estudio que habíamos solicitado porque transcurrieron diez años desde la última evaluación, realizada en 2015.

Queríamos conocer qué impacto ha tenido esa actividad en la sociedad, tanto en materia de empleo como de desarrollo productivo y otros aspectos.

Actualmente estamos trabajando en unas 80 iniciativas al mismo tiempo. Algunas serán visibles y otras no tanto, pero todas apuntan, en primera instancia, a reducir y optimizar los costos Actualmente estamos trabajando en unas 80 iniciativas al mismo tiempo. Algunas serán visibles y otras no tanto, pero todas apuntan, en primera instancia, a reducir y optimizar los costos

Para resumir lo que venimos hablando y pensando en el futuro inmediato, ¿qué ideas tiene Ancap, qué obras tiene previstas y en qué proyectos va a trabajar?

-Tenemos algunas iniciativas que son obligatorias, como las vinculadas con la seguridad y el cuidado ambiental. Hay inversiones que no lucen y que no se van a ver desde afuera, pero son fundamentales.

Actualmente estamos trabajando en unas 80 iniciativas al mismo tiempo. Algunas serán visibles y otras no tanto, pero todas apuntan, en primera instancia, a reducir y optimizar los costos.

Una de las cuestiones que más me preocupó desde que ingresé fue el retraso en determinadas inversiones y tareas de mantenimiento. Fue notorio el deterioro del oleoducto que conecta Montevideo con José Ignacio, con todas las pérdidas que tuvo. Lo mismo sucedió con la boya petrolera.

Llegamos al deterioro del oleoducto, que es un bien estratégico para el país porque constituye la vía de ingreso del crudo. Es una infraestructura que deberíamos haber cuidado especialmente.

También estaba la situación de la boya petrolera, que debe cambiarse cada 10 años. Ya llevábamos 12 años y finalmente se sustituyó entre abril y mayo de este año.

Ahora estamos reforzando los sectores deteriorados del ducto para terminar los trabajos antes de la temporada. Estamos interviniendo los lugares más críticos, aquellos donde podría producirse una pérdida.

También estamos reforzando los aspectos ambientales, tanto en la infraestructura de la refinería como en nuestras plantas.

En La Tablada comenzará un proceso de transformación del sistema de carga de los camiones que distribuyen los combustibles. El nuevo sistema será más seguro y eficiente, y permitirá cargar los camiones más rápidamente.