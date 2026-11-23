La Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de que un ataque unilateral contra Irán podría provocar una escalada masiva en varios frentes simultáneamente, reportó el pasado domingo 22 de noviembre el Canal 12 de la televisión israelí.
Escalada masiva
La sombría advertencia de la Inteligencia israelí a Netanyahu si lanza un nuevo ataque contra Irán
Inteligencia Militar de Israel advirtió a Benjamín Netanyahu de que un ataque unilateral contra Irán provocaría una escalada en varios frentes y en simultáneo.