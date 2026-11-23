La Fiscalía General de la Nación (FGN) advirtió a la población sobre una serie de comunicaciones telefónicas fraudulentas en las que se convocó a las personas a comparecer a la sede a prestar declaraciones ante el titular de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, Alejandro Machado.
Cibercrimen
Fiscalía advirtió por comunicaciones con falsas citaciones ante el fiscal Machado
La Fiscalía emitió un comunicado para alertar que esas supuestas citaciones ante el fiscal de Cibercrimen, Alejandro Machado, "no revisten autenticidad alguna".