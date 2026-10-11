Hay unas 100 personas evacuadas en Salto mientras el río Uruguay sigue creciendo

Sostuvo que las previsiones apuntaban a que el río alcanzara un nivel mayor, pero eso finalmente no ocurrió. “Esperábamos un número mayor de la cota del río, pero felizmente no fue así”, afirmó.

Cecoed atiende necesidades

Según informó el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Aquiles Mainardi, las intervenciones se realizan de manera individualizada, considerando las necesidades de cada familia y las prioridades establecidas por los equipos responsables.

Las personas que eventualmente podrían necesitar asistencia ya fueron notificadas y se encuentran registradas, lo que permite planificar las evacuaciones de acuerdo con el nivel de urgencia.

El operativo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el CECOED, Prefectura y el Ejército Nacional, organismos que participan en las tareas de apoyo y traslado de las familias afectadas.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y los equipos técnicos y sociales trabajan directamente en territorio para identificar necesidades y brindar la asistencia correspondiente.

Río Uruguay sigue creciendo

Aunque la estabilidad registrada este domingo ofrece un panorama más favorable que el previsto inicialmente, el CECOED continuará evaluando el comportamiento del río y las condiciones meteorológicas.

Las autoridades no descartan nuevas evacuaciones si la evolución de la creciente así lo requiere.

En caso de no presentarse situaciones que demanden una intervención inmediata, las tareas programadas continuarán este lunes 12 de octubre.

(En base a información de los diarios Cambio y El Pueblo)