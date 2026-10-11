Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

desplazados

Hay unas 100 personas evacuadas en Salto mientras el río Uruguay sigue creciendo

Las autoridades de Salto estiman que podría haber más evacuados en las próximas horas debido a la crecida de las aguas del río Uruguay.

El río Uruguay sigue creciendo frente a Salto.

El río Uruguay sigue creciendo frente a Salto.

 Ignacio Rollano / UNAR AGENCY / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Hay unas 100 personas desplazadas de sus hogares en Salto debido a la crecida del río Uruguay, cuyo nivel se mantiene en los 12 metros. De ese total, 30 personas están alojadas en el club Salto Uruguay, mientras que el resto se encuentra en casas de familiares y vecinos, informó la prensa salteña.

Facundo Marziotte, del área de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, señaló que las lluvias registrada fueron menores a las previstas, lo que permitió que el nivel del agua se mantuviera estable en los últimos días.

Hoy tenemos unas 100 personas desplazadas producto del río. Felizmente, las lluvias que se esperaban, sobre todo en la cuenca media alta, fueron menores a las que se preveían. Eso hizo que se continúe con la meseta de 12 metros y, por ende, no crecieron los desplazados en estos últimos días”, explicó a declaraciones al diario Cambio.

Sostuvo que las previsiones apuntaban a que el río alcanzara un nivel mayor, pero eso finalmente no ocurrió. “Esperábamos un número mayor de la cota del río, pero felizmente no fue así”, afirmó.

Cecoed atiende necesidades

Según informó el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Aquiles Mainardi, las intervenciones se realizan de manera individualizada, considerando las necesidades de cada familia y las prioridades establecidas por los equipos responsables.

Las personas que eventualmente podrían necesitar asistencia ya fueron notificadas y se encuentran registradas, lo que permite planificar las evacuaciones de acuerdo con el nivel de urgencia.

El operativo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el CECOED, Prefectura y el Ejército Nacional, organismos que participan en las tareas de apoyo y traslado de las familias afectadas.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y los equipos técnicos y sociales trabajan directamente en territorio para identificar necesidades y brindar la asistencia correspondiente.

Río Uruguay sigue creciendo

Aunque la estabilidad registrada este domingo ofrece un panorama más favorable que el previsto inicialmente, el CECOED continuará evaluando el comportamiento del río y las condiciones meteorológicas.

Las autoridades no descartan nuevas evacuaciones si la evolución de la creciente así lo requiere.

En caso de no presentarse situaciones que demanden una intervención inmediata, las tareas programadas continuarán este lunes 12 de octubre.

(En base a información de los diarios Cambio y El Pueblo)

Te puede interesar