¿Llegará el papa a Uruguay? La salud de León XIV y la cuenta regresiva al 6 de noviembre

La gira que lo traerá a Uruguay

El viaje es duro para cualquiera. Después de Uruguay, el papa cruzará el Río de la Plata rumbo a Argentina hasta el 11 de noviembre, y luego seguirá a Perú, donde pasó décadas como misionero y tiene nacionalidad. Allí el itinerario incluye Cuzco, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, una exigencia seria para un pulmón recién operado. Es posible que se acote el programa peruano, pero hoy sería prematuro asegurarlo.

Uruguay, primera escala

Para Uruguay, la escala llega en un momento singular. León XIV visitará el país entre el 6 y el 8 de noviembre y tendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi el viernes 6, primer día de la agenda. Será la primera visita de un papa desde el segundo viaje de Juan Pablo II, en marzo de 1988.

La invitación tiene origen político y diplomático. Surgió del encuentro privado que Orsi mantuvo con el pontífice en el Vaticano, en octubre de 2025, cuando le extendió la invitación a una visita de Estado. En aquella ocasión, además, el presidente le regaló una escultura de la Paloma de la Paz de Pablo Atchugarry, que hoy está en los Jardines Vaticanos. www

El recorrido pasa por Montevideo, Paysandú y Florida. El cardenal Daniel Sturla anticipó una actividad multitudinaria en el Estadio Centenario la noche del sábado 7, aunque aclaró que se seguían ajustando los detalles. Ese mismo sábado habría una misa en Paysandú. Según la prensa, también incluiría una visita a Casavalle, una forma de mostrarle al papa el trabajo social que se hace en los barrios más vulnerables.

El momento central es el domingo 8. Sturla lo resumió así: la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres cae domingo y el papa va a ir a Florida. Después del mediodía, León XIV partirá hacia Argentina.