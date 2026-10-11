Tala sacará los camiones de sus calles con un nuevo bypass de tres kilómetros

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó a los vecinos de Tala el proyecto ejecutivo para construir un bypass de la ruta 7. La intervención, prevista para comenzar a mediados de 2027, desviará el tránsito pesado que hoy atraviesa las calles principales de la ciudad y busca mejorar la seguridad vial en el noreste de Canelones.
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Tendrá un trazado de aproximadamente tres kilómetros. El proyecto incluye una nueva rotonda, la adecuación de la intersección de las rutas 7 y 12 al norte, un puente de mayor capacidad sobre el arroyo Tala, ciclovía, iluminación, drenajes y señalización horizontal y vertical. La empresa Colier tendrá a su cargo la construcción.
La presentación pública constituye una actualización relevante porque define características, plazos y tareas previas. Según el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, ya se trabaja en el alambrado de predios expropiados y en el corrimiento de servicios de OSE y UTE. Esas etapas suelen determinar si una obra comienza efectivamente en la fecha anunciada.
Beneficio para Tala
Para los habitantes, el beneficio más visible será retirar camiones de gran porte del área urbana. El transporte pesado produce riesgos en cruces, deteriora pavimentos diseñados para otra carga, genera ruido y dificulta la circulación de peatones y ciclistas.
La ciclovía es un componente especialmente importante. En localidades donde la bicicleta se utiliza para ir al trabajo, estudiar o hacer compras, la infraestructura ciclista no es recreativa.
Corredor estratégico
El bypass forma parte del plan que define a la ruta 7 como corredor estratégico. Esa condición exige mirar más allá de los tres kilómetros: el estado del pavimento, los puentes, la señalización y la conexión con otras rutas determinan la eficacia del conjunto. Desviar el tránsito de Tala resolverá un cuello de botella, pero la seguridad del corredor depende de mantenimiento permanente.
Durante la construcción habrá desvíos, polvo y afectaciones temporales. Un plan de movilidad, horarios para camiones y comunicación periódica con comercios, centros educativos y servicios de emergencia será indispensable para que la solución futura no convierta los meses de obra en un problema sin respuesta para la localidad.