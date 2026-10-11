Tala sacará los camiones de sus calles con un nuevo bypass de tres kilómetros

Beneficio para Tala

Para los habitantes, el beneficio más visible será retirar camiones de gran porte del área urbana. El transporte pesado produce riesgos en cruces, deteriora pavimentos diseñados para otra carga, genera ruido y dificulta la circulación de peatones y ciclistas.

La ciclovía es un componente especialmente importante. En localidades donde la bicicleta se utiliza para ir al trabajo, estudiar o hacer compras, la infraestructura ciclista no es recreativa.

Corredor estratégico

El bypass forma parte del plan que define a la ruta 7 como corredor estratégico. Esa condición exige mirar más allá de los tres kilómetros: el estado del pavimento, los puentes, la señalización y la conexión con otras rutas determinan la eficacia del conjunto. Desviar el tránsito de Tala resolverá un cuello de botella, pero la seguridad del corredor depende de mantenimiento permanente.

Durante la construcción habrá desvíos, polvo y afectaciones temporales. Un plan de movilidad, horarios para camiones y comunicación periódica con comercios, centros educativos y servicios de emergencia será indispensable para que la solución futura no convierta los meses de obra en un problema sin respuesta para la localidad.