Manejan posibilidad de relocalizar planta de hidrógeno verde en Paysandú

Ventajas para la planta

Afirmó que el nuevo predio deberá ofrecer ventajas logísticas. Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", indicó. Se trata de un predio ubicado en las inmediaciones de la planta de Alur, más al sur de los padrones que habían sido recategorizados por la Junta Departamental.

La relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor", remarcó.

Mientras tanto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que aún "no hay información oficial" respecto a una eventual relocalización de la planta, pero valoró en base a las declaraciones del intendente Nicolás Olivera que sería "una excelente noticia" para Colón, según indica el portal El Observador.