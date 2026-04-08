Manejan posibilidad de relocalizar planta de hidrógeno verde en Paysandú

La instalación de la planta de hidrógeno verde de la firma IHF en Paysandú podría tener cambios en función de la posibilidad de relocalizarla. Así lo anunció el intendente sanducero, Nicolás Olivera, tras la entrevista que mantuvo este miércoles con el presidente Yamandú Orsi.
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Olivera se reunió con Orsi en Torre Ejecutiva para dialogar sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. En la ocasión, se habló del proyecto de HIF. Para el intendente se "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".
En rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10), el intendente habló sobre la posible la relocalización de la planta de hidrógeno verde. En este sentido, sostuvo que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se pueda llegar a dar las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable.
Ventajas para la planta
Afirmó que el nuevo predio deberá ofrecer ventajas logísticas. Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", indicó. Se trata de un predio ubicado en las inmediaciones de la planta de Alur, más al sur de los padrones que habían sido recategorizados por la Junta Departamental.
La relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor", remarcó.
Mientras tanto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que aún "no hay información oficial" respecto a una eventual relocalización de la planta, pero valoró en base a las declaraciones del intendente Nicolás Olivera que sería "una excelente noticia" para Colón, según indica el portal El Observador.