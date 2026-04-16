Hola Uruguay: la multinaciónal telefónica Tigo lanzó su marca en Uruguay

Brocal subrayó además que la compañía llega con la intención de “reforzar su compromiso” con el desarrollo local, poniendo el foco en talento, innovación y tecnología como pilares para el crecimiento del país.

"Una apuesta clara por el país"

Por su parte, el CEO regional de Tigo, Marcelo Benítez, enmarcó la llegada como parte de una estrategia de expansión en la región y definió la operación en Uruguay como un paso clave. Indicó que en 2025 la empresa dio “un paso estratégico” y que el país se convirtió en la primera operación adquirida en esta nueva etapa. Según expresó, no se trató únicamente de una expansión, sino de “una apuesta clara por el país, su estabilidad, su talento y su potencial”.

Benítez remarcó que, tras seis meses de trabajo enfocados en fortalecer la red y mejorar la experiencia de los usuarios, la empresa está en condiciones de avanzar con la presentación de su marca. “Llegó el momento de dar el siguiente paso”, afirmó.

El ejecutivo también puso énfasis en las condiciones del país, al señalar que Uruguay se posiciona como uno de los entornos “más estables y confiables en Latinoamérica”, lo que lo vuelve atractivo para inversiones en infraestructura digital. En esa línea, sostuvo que el desarrollo de estas capacidades es “la base para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestras comunidades”, y planteó la necesidad de una articulación público-privada desde el inicio de las operaciones.

Asimismo, aseguró que la compañía proyecta una permanencia a largo plazo en el país. “Vinimos a Uruguay para quedarnos”, afirmó, al tiempo que definió el objetivo de la empresa como el de ser un “aliado de desarrollo”, no solo en conectividad sino también en la generación de herramientas que potencien capacidades locales.

Plan de inversión y ejes estratégicos

En tanto, el CEO de Tigo Uruguay, Fernando Montoya, detalló el plan de inversión y los ejes estratégicos de la operación local, estructurados en cuatro pilares. El primero de ellos está vinculado a la infraestructura: anunció una inversión de 100 millones de dólares en los próximos cuatro años destinada a modernizar la red y ampliar la cobertura, incluyendo el objetivo de alcanzar todo el territorio nacional. Según explicó, la intención es llegar a zonas rurales y áreas del interior donde actualmente “no hay señal”.

El segundo pilar se centra en la experiencia del cliente. Montoya planteó que la empresa busca “obsesionarse con la experiencia del cliente” y adelantó un proceso de expansión de tiendas y puntos de venta en todo el país. En ese marco, destacó la renovación de la tienda insignia de Soca, que describió como un espacio más digital e interactivo. “Esta es la mejor tienda que tiene el país”, afirmó.

También indicó que la estrategia incluye un despliegue territorial con presencia en distintos departamentos, a partir de recorridas realizadas en ciudades como Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Tacuarembó, donde identificaron potencial de crecimiento. Según señaló, esto se traduce en generación de empleo y dinamización de economías locales.

Contó que el tercer pilar está vinculado a la oferta de productos. Montoya explicó que se introdujeron cambios en los planes prepago y pospago, así como en el segmento corporativo. En este último, la empresa apunta a posicionarse como socio tecnológico de las compañías, con soluciones en nube, SD-WAN y ciberseguridad. “Queremos ser más que un simple proveedor, queremos ser sus socios comerciales”, sostuvo.

Finalmente, Montoya explicó que el cuarto eje apunta al desarrollo de las comunidades, con especial énfasis en la infancia porque, en sus palabras, "son pocos y hay que cuidarlos". El ejecutivo anunció la implementación del programa “Conéctate Seguro”, orientado a promover el uso responsable de la tecnología entre niños, docentes y familias, abordando temas como ciberacoso, huella digital y protección de datos.

En el cierre, Montoya reafirmó el compromiso de la empresa con el país y anunció que la inversión total proyectada asciende a 600 millones de dólares en los próximos cuatro años. “Hemos venido para quedarnos, hemos venido para crecer y para que crezcamos juntos con Uruguay”, concluyó.

Orsi: "Una señal fuerte de confianza en Uruguay"

En el tramo final del evento, el presidente Yamandú Orsi tomó la palabra y valoró la llegada de la empresa como una señal de confianza en el país. El mandatario sostuvo que este tipo de operaciones trascienden el ámbito privado y envían un mensaje más amplio. “Cuando se mencionaba la posibilidad de una operación importante de negocio, el mensaje no solo era de un acuerdo entre privados, sino que era una señal fuerte de confianza en Uruguay”, afirmó. En esa línea, agregó que “ese tipo de señales a nosotros nos reconfortan y nos muestra que tantos años de política de sentido común nos han permitido que muchos reconozcan en Uruguay un país con estabilidad”.

Orsi también vinculó la inversión con el desarrollo tecnológico en curso y destacó el papel de Uruguay en ese escenario. Aludió al avance del proyecto de Google en el Parque de las Ciencias de Canelones como ejemplo del nivel alcanzado. “La más alta tecnología del mundo está aquí en Uruguay, con ingenieros e ingenieras uruguayas entusiasmados y trabajadores que saben que después de esto aparecen nuevas oportunidades”, señaló.

Finalmente, puso el foco en el capital humano como uno de los principales atributos del país. Tras escuchar la presentación de la empresa, indicó que la rápida adaptación de los equipos locales refleja una fortaleza más amplia. “Cuando ustedes nos cuentan cómo viene trabajando Tigo en Uruguay y que el gran capital es su gente, que se puso la camiseta enseguida, también habla de un equipo mucho más grande, que es la sociedad uruguaya, que espera que sigan confiando en nosotros y cree que no le vamos a fallar”, expresó.