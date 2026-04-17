Trump se hartó de Israel: "¡Basta ya!"

Acuerdo con Irán

Asimismo, se pronunció respecto a las negociaciones con Irán y aseguró que conseguirá todo el "polvo" nuclear iraní sin ninguna transacción financiera de por medio. A su vez, dijo que el acuerdo "tampoco afecta en modo alguno al Líbano".

Horas antes, Trump declaró que las negociaciones con Irán están avanzadas, ya que "la mayoría de los puntos ya están negociados"; afirmaciones que coincidieron con la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, medida que agradeció.

Alto el fuego entre Israel y el Líbano

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves 16 de abril en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EEUU. El alto el fuego será de 10 días (desde el jueves 16).

La tregua se da como resultado de los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca, que acogió este martes las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos países, que han estado técnicamente en guerra desde el establecimiento del Estado israelí en 1948. También fue la reunión a más alto nivel que han mantenido desde 1993.

Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, destacó la disposición de Beirut de detener la escalada de tensiones en el sur del Líbano, así como en todas las regiones del país, para "detener la destrucción de hogares en pueblos y ciudades".