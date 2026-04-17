Histórico operativo contra el tráfico internacional de armas en el norte del país

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Tras la investigación policial realizada por la DIPN-Regional Norte, efectivos policiales identificaron que el grupo dedicado a la comercialización de armas y municiones estaba integrado por ciudadanos uruguayos liderados por un recluso vinculado a una de las facciones brasileñas que operan en la frontera de Rivera-Santana do Livramento.

Entre los involucrados se encuentra un funcionario policial y un expolicía— y brasileños, contando con 561 participantes.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la ciudad de Rivera, el Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena, indicó que este grupo trasnacional comercializaba las armas y municiones a través de redes de mensajería. Allí, los integrantes ofrecían armas, como también las compraban.

Además, durante el transcurso de la investigación se determinó la existencia de otros tres grupos, también dedicados a la comercialización de armas de fuego a nivel nacional e internacional, con más de 1700 integrantes.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 19.16.04 (1)_1 Armas decomisadas en el norte del país.

Operación con mayor cantidad de armas incautadas

En conferencia, Sena destacó que, "para la Policía Nacional, de acuerdo a las bases de datos que hemos consultado, es la operación más importante que se ha realizado, o sea, con la mayor cantidad de armas incautadas, operación estrictamente dirigida al tráfico de armas".

Agregó que las armas incautadas serán periciadas por Policía Científica para determinar si han sido robadas o utilizadas para la comisión de otros delitos, tanto dentro como fuera del país, gracias a la base de datos de Interpol, que permite intercambiar información.

Por su parte, la Fiscal Semiespecializada de 3° Turno de Rivera, Dra. Alejandra Domínguez, calificó a la operación como "un éxito en el sentido que, bueno, siempre es una lucha acá en la frontera", e informó en conferencia de prensa que se formalizó a 31 personas adultas y dos adolescentes por delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, bajo la modalidad de venta, debiendo cumplir penas que van desde los 18 a los 24 meses de libertad a prueba.