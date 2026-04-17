Bergara presentó reforma del transporte; que cambiará y como funcionará

Remarcó que significa mucho más que un proyecto de infraestructura, porque implica un rediseño del sistema de movilidad y una reingeniería total de las líneas de transporte. “Estamos ante una oportunidad inédita de construir una nueva forma de transitar el área metropolitana, porque no se trata de un proyecto exclusivo del sistema colectivo, sino de una solución integral para todo el transporte”, señaló.

Indicó que a partir de la reorganización que se pondrá en marcha, “unas 200 unidades de ómnibus estarán disponibles para ser destinadas a zonas donde hoy no llega el transporte público”.

F.Simón Av. Italia y Francisco Simón.

Transporte eléctrico

Otro de los aspectos especialmente mencionados es que 100% de las unidades serán eléctricas y contarán con paradas inteligentes y con semaforización adaptativa especialmente diseñada para viabilizar las prioridades de los ómnibus articulados.

Hizo hincapié en que actualmente se llevan adelante 12 consultorías, algunas ya iniciadas y otras por adjudicarse, por lo que muchas de las preguntas planteadas “recién se podrán responder cuando el diseño conceptual del proyecto esté terminado”.

Dejó en claro que la iniciativa prevé además obras de revitalización del centro de Montevideo y el embellecimiento urbano de distintas zonas del departamento.

Además, reiteró su propuesta de conformar una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de todos los sectores políticos para que puedan estar permanentemente informados de los avances del proyecto.

Entrevero 18 de Julio a la altura de la plaza Fabini.

Reforma compleja

Tras el encuentro, el intendente recalcó en rueda de prensa la importancia “de haber podido informar en qué instancia se encuentra un proyecto extremadamente complejo, que implica mucho trabajo coordinado entre el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas”.

“En esta oportunidad, informamos a la Junta Departamental sobre las decisiones que se han venido tomando en cuanto los carriles preferenciales de transporte colectivo, la utilización de ómnibus articulados y en cuanto a resolver la movilidad del transporte público, los autos particulares y las ciclovías a lo largo de avenida Italia, 18 de Julio y 8 de Octubre”, observó.

El intendente dejó en claro que ahora viene la etapa del diseño conceptual por lo que recién en unos meses se podrá dar mayores definiciones sobre los tiempos y los costos específicos de cada etapa del proyecto.