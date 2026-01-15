Hombre fue asesinado a balazos en el barrio Marconi

Un hombre fue asesinado de varios disparos de armas de fuego en la tarde de este jueves en las inmediaciones de las calles Aparicio Saravia y Guarapirú, en el barrio Marconi de la capital. El episodio fue alertado por un vecino, quien comunicó al 911 sobre ataque a disparos en la zona.
Al arribar al lugar, los efectivos de la URPM de la Zona Operacional III encontraron al hombre ya sin vida con varios impactos de bala.
El sistema Shotspotter del Ministerio del Interior detectó unos nueve disparos en ese punto del barrio.
Hombre baleado entró una casa pidiendo ayuda y cayó muerto
La víctima de los disparos fue atacada en la calle, pero antes de fallecer pidió refugio en una casa, donde finalmente murió a los pocos minutos. Según consignó Telemundo, los propietarios de dicha vivienda y los vecinos dicen no conocerlo, por lo que todavía no pudo ser identificado.
La información policial primaria indica que los autores del ataque fueron dos hombres que primero fugaron a pie y luego se subieron a una moto por la calle Burgueño, a pocos metros de la escena del crimen, en el límite con el barrio Plácido Ellauri.
En la escena del homicidio trabajó personal de la Policía Científica y la investigación está a cargo del departamento de Homicidios.