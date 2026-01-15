Hombre fue asesinado a balazos en el barrio Marconi

Hombre baleado entró una casa pidiendo ayuda y cayó muerto

La víctima de los disparos fue atacada en la calle, pero antes de fallecer pidió refugio en una casa, donde finalmente murió a los pocos minutos. Según consignó Telemundo, los propietarios de dicha vivienda y los vecinos dicen no conocerlo, por lo que todavía no pudo ser identificado.

La información policial primaria indica que los autores del ataque fueron dos hombres que primero fugaron a pie y luego se subieron a una moto por la calle Burgueño, a pocos metros de la escena del crimen, en el límite con el barrio Plácido Ellauri.

En la escena del homicidio trabajó personal de la Policía Científica y la investigación está a cargo del departamento de Homicidios.