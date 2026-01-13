Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad homicidio | comerciante |

Flores

Investigan el homicidio de un comerciante en Trinidad

La misteriosa muerte de un hombre de 67 años que fue hallado en el piso de su comercio en Trinidad, ahora es investigada como homicidio y ya hay un detenido.

Policía de Flores investiga homicidio de un comerciante en Trinidad.

Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 67 años fue encontrado agonizando mientras yacía en el piso de su comercio en la ciudad de Trinidad (departamento de Flores), en la tarde del pasado domingo 11 de enero. El hombre fue trasladado al hospital local, donde murió horas más tarde y el caso es investigado como un presunto homicidio.

Vecinos de la zona testificaron ante las autoridades que, momentos antes de ser descubierto el comerciante en grave estado, vieron a dos hombres entrar al local y retirarse del comercio está ubicado en Navea, entre Treinta y Tres y 18 de Julio, en el barrio Primavera, del oeste de la ciudad.

A partir de las descripciones, la Policía floresina -que hasta el momento no tenía indicios de que haya sido una muerte violenta- empezó a investigar la hipótesis de un homicidio; y tras realizar una serie de actuaciones, que incluyeron allanamientos, detuvo en las últimas horas a una persona por su presunta vinculación al crimen.

La Fiscalía de Trinidad tomó a su cargo la investigación y dispuso pericias en el lugar del hecho, que fueron realizadas por la Policía Científica.

“Se continúa con la investigación”, indicaron desde la Jefatura de Policía Flores en un comunicado.

