Un hombre de 67 años fue encontrado agonizando mientras yacía en el piso de su comercio en la ciudad de Trinidad (departamento de Flores), en la tarde del pasado domingo 11 de enero. El hombre fue trasladado al hospital local, donde murió horas más tarde y el caso es investigado como un presunto homicidio.
Investigan el homicidio de un comerciante en Trinidad
La misteriosa muerte de un hombre de 67 años que fue hallado en el piso de su comercio en Trinidad, ahora es investigada como homicidio y ya hay un detenido.