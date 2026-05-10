El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entregó las últimas ocho casas del proyecto de intervención e integración sociohabitacional en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, destinado a familias en situación de extrema vulnerabilidad.
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El Ministerio de Vivienda entrega viviendas en Fray Bentos
El Ministerio de Vivienda entregó las últimas viviendas en Fray Bentos. Las familias participaron en la construcción de las viviendas para tener sus viviendas.