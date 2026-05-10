El Ministerio de Vivienda entrega viviendas en Fray Bentos

El proyecto de viviendas entregó un total de 71 viviendas. El proyecto de viviendas tuvo dos etapas de viviendas. La primera etapa entregó 32 viviendas en el año 2024. La segunda etapa entregó 39 viviendas más. Las familias de las viviendas tienen un promedio de tres personas por cada una de las viviendas.

Además de la construcción de las viviendas, las familias hicieron trabajo comunitario. Las familias trabajaron 6.800 horas de trabajo en la construcción de las viviendas. El Ministerio de Vivienda también puso redes de agua y luz en las viviendas. El intendente de Río Negro dijo que las viviendas son fundamentales. Las viviendas mejoran la vida de las familias. El Ministerio de Vivienda terminó así la entrega de viviendas en esta zona de viviendas. Todas las familias están ahora en sus viviendas.