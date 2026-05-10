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El Ministerio de Vivienda entrega viviendas en Fray Bentos

El Ministerio de Vivienda entregó las últimas viviendas en Fray Bentos. Las familias participaron en la construcción de las viviendas para tener sus viviendas.

Entrega de viviendas en Fray Bentos.

Entrega de viviendas en Fray Bentos.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entregó las últimas ocho casas del proyecto de intervención e integración sociohabitacional en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, destinado a familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Esta etapa de las obras benefició a casi 40 familias, con más de 140 integrantes en total, quienes participaron en la construcción de las viviendas y en talleres temáticos.

La coordinadora del Plan Juntos, Inés Sarríes, dijo que el trabajo por las viviendas es un trabajo entre todos. El trabajo por las viviendas incluye al Estado y a las familias de las viviendas. Las familias mostraron compromiso en la construcción de las viviendas y en la formación para vivir en las viviendas. La convivencia en las viviendas es tan importante como la construcción de las viviendas.

El proyecto de viviendas entregó un total de 71 viviendas. El proyecto de viviendas tuvo dos etapas de viviendas. La primera etapa entregó 32 viviendas en el año 2024. La segunda etapa entregó 39 viviendas más. Las familias de las viviendas tienen un promedio de tres personas por cada una de las viviendas.

Además de la construcción de las viviendas, las familias hicieron trabajo comunitario. Las familias trabajaron 6.800 horas de trabajo en la construcción de las viviendas. El Ministerio de Vivienda también puso redes de agua y luz en las viviendas. El intendente de Río Negro dijo que las viviendas son fundamentales. Las viviendas mejoran la vida de las familias. El Ministerio de Vivienda terminó así la entrega de viviendas en esta zona de viviendas. Todas las familias están ahora en sus viviendas.

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